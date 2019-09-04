Когда Украина перестанет брать кредиты от МВФ

Андрей Новак

Глава Комитета экономистов Украины

4 сентября 2019, 08:20

Украина, которая все еще считается кризисной страной, сможет себе позволить отказаться от денег Фонда только в случае положительной ситуации в экономике.

Эмблема МВФ
По новой программе от МВФ Украина может получить $6-8 млрд за 2-3 года / BBC

Накануне министр финансов Оксана Маркарова намекнула, что будущая программа с МВФ может стать последней для Украины.

Новая программа от Международного валютного фонда (МВФ), на которую рассчитывает новое правительство (по некоторым анонсам, она может быть рассчитана на 6-8 миллиардов долларов в ближайшие 2-3 года), позволит Украине спокойно пройти пик внешнедолговых выплат, которые как раз приходятся на ближайшие 3 года. Как минимум, в это же время у Украины появится шанс перекредитоваться и тем самым уменьшить нагрузку на госбюджет по обслуживанию государственного долга.

Читайте такжеЗа шаг до транша МВФ: к каким сценариям готовиться УкраинеНа данный момент Украина продолжает работать по действующей программе Stand-by, по которой Украина еще может получить 2,5 миллиарда долларов. И есть уже готовность с двух сторон подписать новую, более длительную и на большие суммы, программу.

После этого возможность прекращения сотрудничества с МВФ будет зависеть, во-первых, от состояния украинской экономики, во-вторых, от внешнеэкономической конъюнктуры (грубо говоря, не будет ли нового финансового кризиса, который может быть спровоцирован нынешней торговой войной США и Китая).

И если Украина сможет и в дальнейшем, не увеличивая свой долг, обслуживать уже существующие долговые обязательства, то потребность в сотрудничестве с МВФ может не быть. Хотя деньги, которые выделяет МВФ – это всегда самые дешевые деньги, которые страна, особенно, кризисная (которой до сих пор является и Украина), может привлечь.

Читайте такжеБрать или не брать: может ли Украина отказаться от кредита МВФНа самом деле, ничего плохого в сотрудничестве с МВФ нет – все те требования, которые Фонд предъявляет странам, одинаковы для всех и в них нет ничего зловредного. Наоборот, все те требования страна должна была бы выполнять по собственной инициативе. И уж если этого нет, то только тогда МВФ предъявляет определенные требования непосредственно перед выдачей очередного кредита.

Если страна может себе позволить не работать с МВФ, то это только в том случае, когда у нее высокий кредитный рейтинг и она имеет положительную финансово-экономическую репутацию. Но до этого Украине еще надо дойти. И путь этот непростой.

Потому такое заявление главы Минфина сейчас основывается на оптимизме, который присутствует у главы правительства параллельно с оптимизмом о наращивании ВВП на 40% за 5 лет.

Оптимизм, это, конечно, хорошо, но реалии экономической жизни покажут, насколько такой оптимизм оправдан.

Андрей Новак, Глава Комитета экономистов Украины, специально для Главреда

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Кабмин МВФ транш Андрей Новак внешний долг Торговая война мировой кризис Министерство финансов Оксана Маркарова
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