Цена обмена: о чем тайно договорились Зеленский и Путин

Соглашаясь на обмен, Путин пытается добиться амнистии для боевиков / коллаж ВВС

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявляет, что при возможном введении амнистии для боевиков на Донбассе не будут сданы интересы Украины.

Но о тайных договоренностях Владимира Зеленского и Владимира Путина об обмене мы узнаем только из разных источников информации. И что там происходит реально и в чем Зеленский уступает, получая согласие на обмен незаконно удерживаемыми гражданами, мы можем только догадываться.

Ведь Путин никогда не пойдет на сговор, не имея от него политических преференций. А из тех заявлений о мире с Украиной, которыми Путин разбрасывался во Владивостоке, получается, что единственное, что сейчас может предложить Путину Зеленский – это суверенитет неподконтрольных территорий. И этот суверенитет для Путина – в особом статусе Донбасса и закон об амнистии для боевиков.

Читайте такжеЗеленский у былинного камня, или Три варианта, что делать с ДонбассомНапомню, что в августе 2015 года Петр Порошенко уже пытался ввести особый статус на Донбассе. Сейчас, имея такое большинство, какое есть у Зеленского, проголосовать за амнистию и особый статус не составит труда. Многого для этого не надо, ведь у Зеленского уже есть 254 голоса "за" в Верховной Раде. И назовут это путем к миру, так как именно такой ценой мы его получим.

А завтра главы "республик" уже приедут в Верховную Раду с правом вето на все решения государства Украина. И фактически, два мультяшных клоуна будут решать, что нам можно принимать, а что – нет. Это как раз то, чего добивается Путин Минскими соглашениями.

Печально, что нас сейчас загоняют в вираж на 180 градусов после небольшого разгона. Ведь сейчас у Путина есть все шансы вернуть Украину в свое крыло. И тогда до союзного государства – Украина-Россия-Беларусь – рукой подать. И это тоже мечта Путина. Все же надеюсь, что несбыточная. Ведь следует помнить, что непопулярные законы ранее всегда вызывали сопротивление и людей. Ведь от любви до ненависти – один шаг.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда