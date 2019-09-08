Зеленский вернул заложников Кремля. Дальше боснийская модель?

Впереди Зеленского ждет сложная дилемма: выполнение политического компонента Минских соглашений или заморозка и признание конфликта долгосрочным.

Если новая власть будет выполнять Минск, то модальности могут быть такими.

Проведение полной амнистии для боевиков. Изменения в Конституцию и особый статус для ОРДЛО (под соусом федерализации или широкой децентрализации регионов не имеет значения). Развертывание международной миротворческой миссии на линии соприкосновения "ОРДЛО-Украина". Идеально, чтобы и на неконтролируемой части границы. Комплекс мероприятий по разминированию территорий, выплаты пенсий для ОРДЛО, восстановление транспортного сообщения, отмена блокады Донбасса, элементарное восстановление инфраструктуры за наш счет и тому подобное. Проведение выборов в ОРДЛО (для начала местных). Но для этого надо международную переходную администрацию, и как минимум 1-2 года времени для захода украинских партий, СМИ и других актеров. Вывод российских войск из Донбасса, формирование народной милиции и местной юстиции. 6. Начало восстановления разрушенного и разграбленного Донбасса, в том числе, за счет международной помощи. В 2024 году ОРДЛО уже сможет голосовать на президентских и парламентских выборах.

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Вот так будет выглядеть боснийская модель урегулирования конфликта на Донбассе.