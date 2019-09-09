Не стоит прогибаться под изменчивый Запад...

Встреча узников Кремля в Борисполе / president.gov.ua

Начну с непридуманной истории. Студентом подрабатывал на тракторном конвейере, где собирали трактора на экспорт и для внутреннего употребления. И я никак не мог понять, почему экспортным тракторам уделялось значительно больше внимания и старания, чем родным. Их буквально вылизывали, а наши собирали как придется.Не понимаю преклонения перед Западом и сейчас.

А теперь к основной теме. Военнопленные и заложники, которых хотела спасти Украина, уже здесь. Те, кто понадобился России — уже там. Президент Зеленский принял решение о приоритете внутриполитических интересов над внешнеполитическими. Это его система ценностей, его решение, его ответственность. Но если бы мне довелось советовать Владимиру Зеленскому, я бы рекомендовал именно такой выбор.

Читайте такжеЗеленский вернул заложников Кремля. Дальше боснийская модель?Потому что спасенные из российского ада — вот они, в Украине. И это конкретный результат, великое счастье их родных и товарищей, уже почти потерявших надежду. А как там оно сложится с судом в Нидерландах — кто его знает. Куда вырулит этот суд, какой приговор примет, какие материалы лягут в основу приговора — никому не известно. Зато точно известно, что Россия проигнорирует любое решение любого суда, если оно не будет ей выгодно, независимо от того, какие свидетели и о чем будут свидетельствовать.

Но главное даже не в этом. Когда-нибудь нам пора начинать принимать важные решения не только в интересах США, Германии с Францией, Нидерландов и даже, прости Господи, Венгрии. И да, самим отвечать за результат. Реальный государственный суверенитет ведь и начинается с небольших шагов в своих украинских интересах. То есть, в интересах граждан Украины.