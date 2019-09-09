Война Зеленского с Аваковым неизбежна, но президент к ней не готов

Арсен Аваков, министр МВД Украины / Интерфакс-Украина

Я уже писал о том, что назначение Авакова было большой ошибкой Зеленского и никакие аргументы не могут оправдать этот его неудачный политический шаг. Это следствие неопытности.

Войны с Аваковым Зеленскому все равно было не избежать. Зеленский надеялся со временем переиграть Авакова и расстаться с ним в нужный момент, но Авакова в закулисных играть не переиграть. Это матерый и опытнейший игрок, который зеленому Зеленскому - простите за тавтологию - пока не по зубам.

Поэтому надо было начинать войну сразу, тем более для победы в этой схватке у Зеленского есть все необходимые условия: ручной парламент, ручное правительство, все силовые структуры, высокий уровень доверия у общества и, - очень важно, - полная поддержка Запада, - в случае если придется жестко, силовым образом подавлять выступления радикалов, хотя я убежден, что угроза эта явно и сознательно преувеличена.

Читайте такжеКрестный отец, или Почему украинцам не стоит ждать отставки АваковаПобедив Авакова, Зеленский получил бы огромную, а главное, и реальную власть в стране, что позволило бы ему проводить радикальные реформы, если в голове у него, действительно, есть такая программа, в чем я пока не уверен.

Зеленский пока не может решиться, психологически не готов, хочется еще понежиться в лучах славы, погонять послушных детишек в парламенте, проводить потешные заседания с правительством и т.д. Другими словами, как говорил классик, потренироваться пока на кошках. Но логика политической борьбы требует другого, более решительного действия.