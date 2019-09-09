Война Зеленского с Аваковым неизбежна, но президент к ней не готов

Андрей Головачев

политический эксперт

9 сентября 2019, 07:53

Зеленский пока не может решиться, психологически не готов к противостоянию с матерым министром.

Арсен Аваков
Арсен Аваков, министр МВД Украины / Интерфакс-Украина

Я уже писал о том, что назначение Авакова было большой ошибкой Зеленского и никакие аргументы не могут оправдать этот его неудачный политический шаг. Это следствие неопытности.

Войны с Аваковым Зеленскому все равно было не избежать. Зеленский надеялся со временем переиграть Авакова и расстаться с ним в нужный момент, но Авакова в закулисных играть не переиграть. Это матерый и опытнейший игрок, который зеленому Зеленскому - простите за тавтологию - пока не по зубам.

Поэтому надо было начинать войну сразу, тем более для победы в этой схватке у Зеленского есть все необходимые условия: ручной парламент, ручное правительство, все силовые структуры, высокий уровень доверия у общества и, - очень важно, - полная поддержка Запада, - в случае если придется жестко, силовым образом подавлять выступления радикалов, хотя я убежден, что угроза эта явно и сознательно преувеличена.

Читайте такжеКрестный отец, или Почему украинцам не стоит ждать отставки АваковаПобедив Авакова, Зеленский получил бы огромную, а главное, и реальную власть в стране, что позволило бы ему проводить радикальные реформы, если в голове у него, действительно, есть такая программа, в чем я пока не уверен.

Зеленский пока не может решиться, психологически не готов, хочется еще понежиться в лучах славы, погонять послушных детишек в парламенте, проводить потешные заседания с правительством и т.д. Другими словами, как говорил классик, потренироваться пока на кошках. Но логика политической борьбы требует другого, более решительного действия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский Арсен Аваков Андрей Головачев
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:53
Война Зеленского с Аваковым неизбежна, но президент к ней не готов
07:49
Банкирам разрешили обслуживать украинцев по загранпаспортам
07:32
Обеспечить правосудие будет сложнее: Австралия разочарована выдачей Цемаха РФ
07:17
Надаль в пятисетовом финале победил Медведева и выиграл US Open
07:14
Зимой будет тепло: запасы газа в Украине превысили семилетний максимум
07:12
Секта порохоботов превратилась в угрозу безопасности Украины мнение
06:57
Еще рано: во Франции прокомментировали возможность снятия санкций с РФ
06:49
Усекновение главы Иоанна Предтечи: когда отмечается и почему это праздник
06:42
Обмен пленными между Украиной и РФ: у Трампа озвучили, чего ждут от Кремля
06:22
Астролог назвал лучший день августа
05:54
Цена обмена: о чем тайно договорились Зеленский и Путин мнение
05:28
Конец света 23 сентября: Земля остановится, "сойти" никто не сможет - ученые
05:01
Фейд – модная мужская стрижка "без правил" 2019: свежие 39 фото из Instagram Фото Видео
04:14
Эксперты назвали топ-8 доступных продуктов для укрепления иммунитета
03:47
"Начали исчезать": журналист рассказал о судьбе выданных России заключенных Видео
03:17
На Николаевщине вор-рецидивист захватил заложницу и ранил копа
02:40
Игра на рейтингах: экс-министр назвал риски сокращения числа нардепов Видео
02:06
В России предложили вручить Зеленскому Нобелевскую премию мира Видео
01:53
Не упустите удачу: астролог назвал самые счастливые часы для знаков Зодиака Видео
01:34
Обменянные на Савченко Ерофеев и Александров мертвы – журналист Видео
01:09
Средиземноморская диета: эксперт назвала продукты и рассказала, в чем польза
00:30
Танці з зірками 2019 3 выпуск онлайн: кто покинул проект Видео
00:29
Два возможных сценария на Донбассе после обмена пленными мнение
00:18
В Феофании поделились подробностями состояния здоровья освобожденных украинцев Видео
08 сентября, воскресенье
23:55
В ООН внезапно предъявили требования Украине по Крыму
23:24
"Тоска по гонорарам": в России обвинили Катамадзе в лицемерии Видео
22:59
Путин озвучил Макрону ожидания от Украины Видео
22:28
Аваков пригрозил Зеленскому отставкой – СМИ
22:01
В Крыму разбушевался мощный шторм, есть погибшие: шокирующее видео Видео
21:40
Ради Кокорина и Мамаева хотят нарушить Регламент в российском футболе
21:30
"Позорные договоренности": в Слуге народа разгромили Минские соглашения Видео
21:04
Выборы в Крыму: Россия обвинила Facebook и Google во вмешательстве
20:37
"Где логика?" Повалий отреагировала на отмену концерта в Киеве Видео
20:30
Танці з зірками 2019: 3 выпуск 3 сезона смотреть онлайн Видео
20:02
Нетаньяху назвал премьера Британии Борисом Ельциным
20:00
Дело Цемаха: в РФ прокомментировали требование Нидерландов Видео
19:58
Леклер феерично выиграл Гран-при Италии
19:29
"Мы недовольны": в Нидерландах распекли Украину за передачу Цемаха РФ Видео
19:20
Украина усиливает телесигнал на Донбасс и Крым
18:59
РФ должна освободить всех украинцев: в Госдепе оценили обмен пленными Видео
18:49
В России резко ответили Украине на обвинения по выборам в Крыму
18:21
Медведчуку грозит кара за переговоры с РФ: в Слуге народа рассказали детали Видео
17:59
Приходько обвенчалась в церкви со вторым мужем: трогательные фото Фото
17:50
Девочки дерутся, мальчики снимают: в Запорожье девушки устроили побоище Видео
17:33
Финалистка конкурса Мисс Италия вспомнила украинский язык
17:20
Соглашение о закрытии дел: в Украине ответили на новое предложение РФ Видео
16:48
"Комментариев не пишу": Сенцов завел странички в соцсетях Видео
16:23
Толчок для роста экономики: эксперт назвал ключевые механизмы Видео
15:55
Кровавое ДТП в "ДНР": грузовик раздавил Славуту, пятеро погибших, в том числе ребенок Видео
15:31
В Украине объяснили, почему в аннексированном Крыму не дождутся днепровской воды Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять