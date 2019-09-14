Три причины, почему парламент пошел на роспуск ЦИК

ЦИК была единственным органом, который не контролировала новая власть / УНИАН

Почему парламент распустил ЦИК? У меня есть три объяснения.

Первое – ЦИК остается единственным коллегиальным органом, который неподконтролен нынешней власти и где эта власть еще не представлена. И потому используя такой гребень общественно-политической поддержки и популярности, Зеленский пытается перезагрузить и этот фактически последний орган, который ему неподконтрольный и в котором он не сможет ближайшие пять лет быть представленным.

Второе – вопрос грядущих избирательных кампаний. Потому что на носу местные выборы, не исключены, что могут пройти еще одни выборы в парламент. Я не удивлюсь, что все эти политические изменения будут вносить некий кризис в парламент и я не удивлюсь, что Зеленскому придется распустить этот парламент. Тем более, что все нынешние депутаты попали в парламент исключительно на волне рейтинга Зеленского. Тому не думаю, что Зеленский в случае чего станет особо с ними возиться.

Третье– менять ЦИК необходимо для политического исполнения Минских соглашений. То есть проведения выборов в ОРДЛО и выборов 16 представителей в национальный парламент. А поскольку Россия требует от нас провести выборы, ЦИК будет одним из ключевых участников этого процесса. И это еще раз свидетельствует о том, что мы приближаемся к миру на российских условиях.

Читайте такжеСлуга народа рискует стать аналогом путинской Единой РоссииЯ думаю, что ЦИК будет очень сложно воспринимать те политические процессы, которые идут от Зеленского, потому может возникнуть много технических проблем.

В целом, решение по ЦИКу является не очень хорошим знаком с точки зрения уважения к этой институции и правил игры, которые действовали ранее. На это указывает и неоднозначная реакция западных партнеров.

Однако глобально на поддержку Украины за рубежом это решение парламента никак не повлияет, поскольку ключевые игроки ожидают от Зеленского решения других вопросов – внедрения рынка земли, антикоррупционных мер. Но тут надо понимать, что пока у Зеленского еще не той критической массы негатива, которая могла бы повлиять на сотрудничество с Украиной. Но, в то же время, роспуск ЦИК - это серьезный звонок усиленно наблюдать за действиями монобольшинства.

Анатолий Октисюк, эксперт аналитического центра DemocracyHouse , специально для Главреда