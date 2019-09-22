  1. Главная
  3. Мнения

Почему не стоит опасаться возможной отмены встречи Трампа и Зеленского

Александр Хара

Эксперт Фонда "Майдан иностранных дел"

22 сентября 2019, 10:17

В случае полноценного визита Зеленского в США, он встретиться не только с президентом, но и с рядом других чиновников.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Главред

Встреча президентов Украины и США под угрозой, но тут есть важный момент: фактически встреча Трампа и Зеленского на полях Генассамблеи ООН планировалась короткой. Как по мне, лучше встречаться не на полях ООН, где у обоих президентов будут десятки кратковременных встреч. Гораздо лучше было бы договориться о полноценном визите в Вашингтон и явно это бы произошло не в сентябре и даже не в октябре, так как если он встретятся сейчас, то устраивать две встречи подряд не было бы смысла.

Мы не знаем того, что и кому обещал Трамп. И та волна, которая сейчас поднялась, показывает, что Трамп может себя вести не в соответствии со стандартами американской политики. И это значит, что давление Конгресса США на Трампа может увеличится. Ведь как только Трамп встретился с Путиным, когда они смотрели друг на друга влюбленными глазами, реакция Конгресса была молниеносной – они назвали эту встречу неправильной и призвали к давлению на Россию.

Читайте такжеЗеленскому предстоят очень сложные переговоры с Трампом - экспертСейчас все может повториться. И на этом фоне встреча для Трампа может стать позитивной, так как ему можно будет показать, что он защищает Украину, не собирается идти с РФ ни на какие договоренности. И Зеленскому будет что рассказать Трампу – показать, что происходит в Украине, показать, что мы рассчитываем на дополнительные инвестиции. И Трампу выгодно идти на такой позитив, поскольку он всеми силами пытается показать свою эффективность, прежде всего – для экономики США. Именно поэтому он без конца рассказывает о заключенных договорах, расширении присутствия американской кампании с самого начала своей каденции. Пригодится ему это и сейчас, так как в следующем году он будет находится в режиме предвыборной кампании. Потому пару баллов позитива на украинском направлении Трампу не помешают.

Если же речь зайдет о Байдене, то украинскому президенту стоит держать в этом разговоре некую линию. Во-первых, он мог бы заверить Трампа в том, что если есть доказательства совершения преступления на территории Украины, то несомненно наши правоохранители будут это рассматривать. Вместе с этим не лишним было бы отметить, что Украина не хочет быть внутреннеполитическим фактором в США, поскольку это не добавляет президенту ничего положительного. То есть, Зеленский мог бы объяснить, что он не будет делать ничего, что могло бы ударить по интересам самого Трампа.

Конечно, исключать отмены встречи нельзя, так как наверняка в этом случае будут учитываться внутриполитические факторы. При этом можно найти такую форму, которая покажет, что Трамп не против встречи, но может ее ненадолго отложить. И это было бы разумнее, так как в случае визита Зеленского в США, он встретиться не только с президентом, но и с рядом других чиновников – министром обороны, министром энергетики, госсекретарем, представителями Конгресса. И это для нас важнее 20-и минут в Нью-Йорке.

Александр Хара, эксперт Фонда "Майдан иностранных дел", специально для Главреда

США Владимир Зеленский Дональд Трамп Александр Хара Джозеф Байден Украина
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:26
"В глаза не видел": Порошенко открестился от формулы Роттердам+
10:17
Почему не стоит опасаться возможной отмены встречи Трампа и Зеленского мнение
09:58
Поправилась на 20 кг: появились новые данные о состоянии Заворотнюк Видео
09:54
"Понос говна": "ненасытный барыга" Порошенко затаил обиду на Путина за отказ отпустить Сенцова Видео
09:35
"Осилит даже рукож*п": как сделать песочное печенье на маргарине Фото
09:27
Залили лица белой краской: вандалы испортили надгробные памятники воинам АТО Видео
09:17
"С Земфирой я прощаюсь навсегда": "тень" довольного Суркова на фото наделала шума в Сети
09:06
Как Газпром провалил план Путина по Украине мнение
08:43
Россия требует дружбы с Украиной, и для многих украинцев это взаимно мнение
08:37
"Как будто патриарха встречают": "хитрий лис" Порошенко "разбегался по народу" Видео
07:32
Путин смертельно надоел россиянам мнение Видео
07:29
Телефонный разговор Трампа и Зеленского: неугомонный Байден накаляет ситуацию Видео
07:13
Порошенко с помощью Бурисмы обеспечил себе неприкосновенность мнение
07:10
Обозреватель раскрыла, какой "диагноз" в Кремле поставили Зеленскому
06:50
Гороскоп на сегодня: кому грозят провалы, атака вирусов и плачевный флирт
06:36
Расслабляться рано: астролог рассказал, почему будет "трясти" Россию
06:10
Есть ли шансы на окончание войны на Донбассе мнение
05:55
Боб – самая удачная женская стрижка 2019-2020 для любого возраста - 33 фото Фото Видео
05:40
Осеннее равноденствие 2019: эзотерика и ритуалы дня
05:16
Землю окружили планеты-"мясники": Нибиру начала кровавое вторжение - уфологи
04:58
Трамп засекретил разговор с Зеленским: Байден потребовал продолжения банкета Видео
04:30
ЭКО, стволовые клетки и омоложение: медики пролили свет на историю болезни Заворотнюк Фото Видео
04:12
"Торговля мертва, облавы": блогер рассказал о ситуации в Донецке
03:49
Эксперт назвала важное правило относительно пластиковых бутылок
03:21
Журналист сказал, чего Путин боится в тысячу раз больше террористов
02:52
"Никто и не говорил, что она умная": "криворукая" Мелания Трамп знатно оконфузилась - видео Видео
02:32
Ученые назвали повышающие настроение ароматы
02:25
В Азовском море у берегов России произошло ЧП
02:03
Умер владелец гостиничного бизнеса Hilton
01:57
Зеленскому грозит серьезное давление Белого дома - обозреватель Видео
01:30
"Попахивает грандиозным скандалом": в США разыгрывают украинскую карту – эксперт Видео
01:04
Модный черный маникюр: свежие идеи изящного дизайна ногтей из Instagram - 20 фото Фото Видео
00:39
Звезда Крепостной Катерина полностью обнажилась
00:10
Диетолог рассказала, сколько времени займет похудение
00:03
Освобожденный моряк встретился с корабельной собакой Джесси: трогательное видео Видео
21 сентября, суббота
23:44
Силовой разгон блокады угля на Львовщине: задержанных отпустили Видео
23:17
В Слуге народа внезапно заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС
22:58
В США потребовали стенограмму разговора Зеленского с Трампом Видео
22:30
Порошенко заявил о намерении встретиться с Зеленским
22:02
На границе с Крымом по указу Зеленского строят новые КПВВ Фото
21:33
В Мининфраструктуры запустили комплексы взвешивания грузовиков в движении
20:57
Пиво льется рекой: в Германии грандиозно стартовал Октоберфест Фото Видео
20:40
"Пару патронов слезы пшеничной": кнопкодава из Слуги народа подловили на водочной переписке в Раде Видео
20:09
В России торжественно открыли пластиковые окна в детсаду: абсурдные фото
19:54
От заморозков до +24 градусов: украинцев удивили прогнозом погоды Видео
19:23
Сенцов поделился эмоциями после просмотра сериала Чернобыль
19:21
"Явка обязательна": пятилетний малыш получил повестку из военкомата Видео
18:58
"Ляжет в основу законопроекта": у Зеленского дали разъяснения насчет "формулы Штайнмайера" Видео
18:31
"В Донецке лучше": Шуфрич отличился скандальным заявлением о райской жизни в "ДНР" Видео
18:30
Х-Фактор 10 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: скандал на кастинге Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять