Почему не стоит опасаться возможной отмены встречи Трампа и Зеленского

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Главред

Встреча президентов Украины и США под угрозой, но тут есть важный момент: фактически встреча Трампа и Зеленского на полях Генассамблеи ООН планировалась короткой. Как по мне, лучше встречаться не на полях ООН, где у обоих президентов будут десятки кратковременных встреч. Гораздо лучше было бы договориться о полноценном визите в Вашингтон и явно это бы произошло не в сентябре и даже не в октябре, так как если он встретятся сейчас, то устраивать две встречи подряд не было бы смысла.

Мы не знаем того, что и кому обещал Трамп. И та волна, которая сейчас поднялась, показывает, что Трамп может себя вести не в соответствии со стандартами американской политики. И это значит, что давление Конгресса США на Трампа может увеличится. Ведь как только Трамп встретился с Путиным, когда они смотрели друг на друга влюбленными глазами, реакция Конгресса была молниеносной – они назвали эту встречу неправильной и призвали к давлению на Россию.

Читайте такжеЗеленскому предстоят очень сложные переговоры с Трампом - экспертСейчас все может повториться. И на этом фоне встреча для Трампа может стать позитивной, так как ему можно будет показать, что он защищает Украину, не собирается идти с РФ ни на какие договоренности. И Зеленскому будет что рассказать Трампу – показать, что происходит в Украине, показать, что мы рассчитываем на дополнительные инвестиции. И Трампу выгодно идти на такой позитив, поскольку он всеми силами пытается показать свою эффективность, прежде всего – для экономики США. Именно поэтому он без конца рассказывает о заключенных договорах, расширении присутствия американской кампании с самого начала своей каденции. Пригодится ему это и сейчас, так как в следующем году он будет находится в режиме предвыборной кампании. Потому пару баллов позитива на украинском направлении Трампу не помешают.

Если же речь зайдет о Байдене, то украинскому президенту стоит держать в этом разговоре некую линию. Во-первых, он мог бы заверить Трампа в том, что если есть доказательства совершения преступления на территории Украины, то несомненно наши правоохранители будут это рассматривать. Вместе с этим не лишним было бы отметить, что Украина не хочет быть внутреннеполитическим фактором в США, поскольку это не добавляет президенту ничего положительного. То есть, Зеленский мог бы объяснить, что он не будет делать ничего, что могло бы ударить по интересам самого Трампа.

Конечно, исключать отмены встречи нельзя, так как наверняка в этом случае будут учитываться внутриполитические факторы. При этом можно найти такую форму, которая покажет, что Трамп не против встречи, но может ее ненадолго отложить. И это было бы разумнее, так как в случае визита Зеленского в США, он встретиться не только с президентом, но и с рядом других чиновников – министром обороны, министром энергетики, госсекретарем, представителями Конгресса. И это для нас важнее 20-и минут в Нью-Йорке.

Александр Хара, эксперт Фонда "Майдан иностранных дел", специально для Главреда