Пройти по меже: Зеленскому предстоит сложная игра с США

Зеленскому важно не говорить глупостей / Главред

Накануне встречи украинского президента Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа стало известно, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского с целью получения компромата на Джо Байдена, своего соперника на президентских выборах. За это Трамп якобы дал Зеленскому несколько противозаконных обещаний.

Если смотреть на ситуацию в целом, любые ставки на американские выборы закончатся для нас плохо. Хотел бы напомнить о ситуации с Хиллари Клинтон, когда предыдущая власть не могла наладить диалог с Трампом. Потому сейчас необходимо максимально избежать вмешательства Украины в американские выборы. Не нужно играть роль разменной монеты в выяснении отношений между демократами и республиканцами.

Кейс сына Байдена – далеко не единственный. Есть около 20 кейсов, которые нам будут время от времени припоминать. Например, дело Фирташа, расследование в отношении Пола Манафорта и т.д. Потому очень опасно влиять на выборы, так как потом это заканчивается расследованием и негативным отношением американского истеблишмента к украинской стороне.

Читайте такжеЗеленский пошел по граблям ПорошенкоКак Зеленский выйдет из этой сложной ситуации с США, какие найдет для этого слова – у меня тут есть вопросы. Потому что дипломатия – не лучшая сторона команды Зеленского. Потому что ни сам президент, ни его окружение не подбирают слов во время дипломатических коммуникаций. Тут нужно пройти по меже и, с одной стороны, не навредить работе с демократами, а с другой – с Белым домом и Трампом.

Ведь от этого зависит многое. Во-первых, помощь Украине от Конгресса военной техникой и финансированием, политическая и дипломатическая поддержка, поддержка по направлениям работы Курта Волкера как посредника, потеря любого интереса Белого дома к украинской тематике, то есть Украина может остаться на периферии, за Ближним Востоком, Китаем, Ираном и Америка переложит ответственность по урегулированию украинско-российского конфликта на западных партнеров.

И все эти риски значительные и любого из них Украина не может себе позволить. И тут нужно выходить из этой ситуации так, чтобы все сливы информации тут происходили исключительно с американской стороны. Но это будет сложно, так как ситуация зависит не только от самого Зеленского. В его окружении хватает "доброжелателей", которые пытаются играть в свои игры за спиной у президента. Поэтому важно самому не говорить глупостей и не дать их говорить тем, кто уполномочен что-либо говорить.

Виталий Кулик, Директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда