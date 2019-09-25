Почему Янукович не вернется в Украину

Янукович не вернется, так как опасается за свою жизнь / Reuters

Беглый экс-президент Виктор Янукович не вернется в Украину, потому что он трус. Собственно, как раз поэтому от него отвернулась значительная часть его сторонников, которые ожидали от него борьбы. Но когда он сбежал из Киева, он проявил себя трусом. Потому в Украину он никогда не вернется, поскольку он боится за свою жизнь, хоть с виду он большой и грозный.

При этом Янукович хочет моральной сатисфакции – то есть максимальной отмены приговоров, санкций. И так как на него работает весь аппарат российской машины с большим влиянием, именно этого он и добивается.

Читайте такжеЗачем Кремль достал Януковича из нафталинаИ в этом ключе гораздо важнее заявление о возможной отмене этих санкций. Если бы это оказалось правдой, то для Украины это было бы крайне плохим сигналом. Это означало бы то, что той доказательной базы, которую пять лет готовили украинские следователи и прокуроры, было недостаточно для европейского сообщества. А вспоминая предыдущие случаи отмены персональных санкций как раз из-за брака материалов, подготовленных ГПУ, для нас это также означало и то, что мы мало знали о поддавках прошлой власти соратникам Януковича.

Однако не стоит ставить Януковича в один ряд с его соратниками, ведь в его случае никто себе такого не позволит.

И к счастью, отмена санкций оказалась информационным мыльным пузырем, который вполне возможно, нарочно вбрасывает российская сторона, чтобы будоражить украинское общество. С ее стороны – это длительный сценарий дестабилизации, который России не обязательно внедрять только вооруженным путем, но и на идеологическом уровне.

Вполне возможно, таким образом готовится почва для давления на украинские судебные органы для обоснования определенных решений в пользу представителей этой власти, в частности, Януковича. И за этим сейчас надо внимательно следить, чтобы желания Януковича не становились реальностью.

Александр Доний, политолог, специально для Главреда