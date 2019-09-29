"Порошенко 2.0" или как "наивняк" Зеленского ослабляет позиции Украины

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Reuters

Стенограмма разговора Трампа и Зеленского подтверждает мой старый тезис: "Кто с нами связался, тому и страдать". Украина снова подтвердила свое реноме. Связались с нами европейцы, связались с нами американцы – выгребайте по-полной. До этого выгребали русские.

Мы вроде слабые, но у нас какая-то карма, которая накладывает проклятие на всех наших захватчиков, наших партнеров, и косит не разбираясь. Ситуация с Байденом и Трампом показывает, как Украина, находясь на периферии мировой политики, тем не менее, каким-то фантастическим образом умудряется втянуть всех в свою болотную паутину и все начинают в ней барахтаться. Идёте в Украину – готовьтесь к проблемам.

Зеленский, судя по стенограмме, адекватно себя ведет, называет вещи своими именами, как и Трамп – именно поэтому им легко говорить, они похожи по своей натуре: два медийных животных, которые хорошо импровизируют, импровизируют, понимают интересы друг друга. И Зеленский подыгрывает Трампу в его желаниях, и, судя по всему, подыграл удачно, потому что независимо от того, что будет с импичментом (мы понимаем, что никакого импичмента не будет), Байден – как того и хотел Трамп – получил жирную торпеду под свою избирательную кампанию: сейчас все будут говорить про сына Байдена, что он делал в Украине, вспомнят Бурисму, нефтедобычу, Злочевского и многие другие интересные вещи, которые будут расползаться по СМИ.

Читайте такжеУкраина может стать для США такой же токсичной, как РФТрамп и Зеленский называют вещи своими именами, когда говорят о Европе: Зеленский сказал, что Франция и Германия почти ничего не дают, санкции не поддерживают. И вскрывшийся разговор наверняка повлечет последствия в отношениях и с Парижем, и с Берлином – нелицеприятные высказывания президента Украины наверняка укрепят Меркель и Макрона во мнении, что ситуацию на Донбассе надо заканчивать как можно быстрее. И Трамп придерживается аналогичного мнения: все эти намеки и разговоры о том, что Путин хочет закончить войну на Донбассе, родились не на пустом месте – Трамп с Путиным общался.

Сейчас назревает повод для больших сделок в треугольнике Франция-Германия-Россия и между США и Россией, где украинский вопрос будет закрываться по остаточному принципу и за счет Украины. Мы видим, что Зеленскому не предлагают никаких вариантов – несмотря на то, что их масса – которые были бы выгодны для Украины. Но Зеленский и не поднимает этих вопросов, вместо этого продолжая наивные разговоры по возврату Крыма, привез пулю, которая убила Слипака – с точки зрения медийных шагов это, возможно, правильно, но с точки зрения практической реализации это все наивняк, который никак не усиливает наши позиции. Их усилить может только рациональное решение проблемы Донбасса таким образом, чтобы и интересы Украины были соблюдены по максимуму, и интересы остальных участников, включая Россию были учтены таким образом, который позволит завершить конфликт.

Для Украины ключевой вопрос – как избежать двух ловушек: политической, связанной с автономией Донбасса, и экономической, связанной с тем, что всю эту красоту, которую русские нам хотят впихнуть, экономически мы уже не потянем, поскольку мы экономически слабое государство с неразвитыми институтами и поэтому будем все время барахтаться на грани дефолта. Вопрос, как избежать экономической ловушки, нигде не звучит: практических предложений от Зеленского мы не услышали ни в разговоре с Трампом, ни на генассамблее ООН. Речь цветастая, но это все "Порошенко 2.0", которого мы уже прошли, и который не решил ни одной ключевой проблемы – пустопорожние заявления и сотрясания воздуха, но без практических шагов по реализации. И, значит, русские получат снятие санкций, а мы получим Донбасс и головную боль, который мы будем расхлебывать еще долгие годы – и дай Бог, чтобы это все не свалилось в гражданскую войну.

Если до Зеленского эти простые истины не доходят, если он продолжает, как Порошенко, повторять херню и надувать щеки – надо бить в колокола. Никаких щек нет – мы страна третьего, а то и четвертого мира и не можем не называть вещи своими именами. Зеленскому пора озвучить, что для Украины приемлемо, а что нет, и почему. Есть масса вариантов, когда слабые страны выходили достойно из таких ситуаций, как Румыния, которую громили, но в итоге она по Трианонскому договору отхватила Трансильванию и увеличила свою территорию в два раза. Нам, конечно, такого не светит, потому что наша дипломатия – еще та дипломатия, но это не значит, что надо опускать руки и идти как бараны на убой.