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Что изменила стенограмма разговора Зеленского и Трампа

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

26 сентября 2019, 15:39

Складывается интересная ситуация, когда оба основных претендента на пост президента США так или иначе связаны с Украиной и зависят от ее дальнейших действий.

Зеленский Трамп
По словам политолога, не следует переоценивать значение первой личной встречи Зеленского и Трампа / офис президента Украины

Хотя о встрече украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа много говорят, не стоит переоценивать ее значение. Американская политика не определяется одним человеком – президентом США. Также она не определяется одной-единственной встречей с каким-либо политиком. Американская политика по отношению к чему-либо – это системный комплекс действий, которые определяются интересами Соединенных Штатов.

Соответственно, политика США по отношению к Украине не может кардинально измениться в результате всего одной встречи Трампа и Зеленского.

Читайте такжеГлавное последствие опубликования разговора Зеленского и ТрампаПервая личная встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа показала, что американо-украинские отношения остаются такими же, какими и были. То есть Соединенные Штаты декларируют поддержку Украины, ее территориальной целостности и суверенитета, декларируют желание и в дальнейшем поддерживать реформы в Украине. Но, вместе с тем, в Вашингтоне настаивают, и делают на этом особый акцент, на реальной и эффективной борьбе в Украине с коррупцией, на искоренении этого явления, что послужит основой для развития Украины и наращивания дальнейшего сотрудничества с США.

При этом все те настоятельные слова Трампа об искоренении коррупции в Украине могут толковаться в том числе и как напоминание про американский коррупционный след в нашей стране. Естественно, речь идет о фигуре Джо Байдена и его сына. В принципе, действительно, все те истории, которые касаются участия в украинской жизни экс-вице-президента США Байдена, могут трактоваться как коррупционные действия, то есть получение неправомерной выгоды за политическую поддержку со стороны Соединенных Штатов.

В этом контексте складывается интересная ситуация, когда оба основных претендента на пост президента США связаны с Украиной: и Трампу выдвигают соответствующие обвинения, и Байдену выдвигают соответствующие обвинения.

Читайте такжеКак жующий шаурму Зеленский уделал зловещего кукловода ПутинаУкраинскому политическому руководству в данной ситуации нужно занимать крайне осторожную и взвешенную позицию, дабы не попасть в который раз в ловушку американских выборов, как в свое время это сделал Петр Порошенко.

Повлияла ли как-то на положение Трампа в Штатах его встреча с Зеленским? Думаю, что сама встреча едва ли что-то изменила. А вот обнародованная стенограмма телефонного разговора Трампа и Зеленского – изменила. Поскольку она, как оказалось, не содержала какой-то большой крамолы, которая могла бы послужить основанием для объявления импичмента Трампу. По крайней мере, лично я ничего эдакого в этой стенограмме не заметил.

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что весь этот скандал вряд ли окажется разрушительным для Дональда Трампа. Он выходит из ситуации довольно спокойно.

Кроме того, Трамп во время встречи с Зеленским четко озвучил свои претензии к Евросоюзу в связи с тем, что ЕС недостаточно помогает Украине, в отличие от Соединенных Штатов – мол, США для Украины делают очень и очень много, а европейцы не делают ничего. Хотя, как справедливо отметил Трамп, проблема войны России против Украины является более важной для Европы, нежели для Штатов, поскольку Украина – сосед ЕС. Но, тем не менее, европейцы делают намного меньше, чем американцы.

Это заявление Трампа, в первую очередь, было призвано убедить европейцев, что они должны больше помогать Украине, нежели это делают США. Именно Европе адресовались эти слова американского президента.

Читайте такжеАмериканский кризис может перекинуться на УкраинуИ в Европе уже услышали эти слова Трампа, ответив, что Евросоюз и так оказал Украине "беспрецедентную" помощь. Безусловно, в ЕС будут те, кого возмутят такие претензии Трампа. Однако следует понимать, что европейцы помогают Украине не потому, что хотят заниматься благотворительностью, а потому что они попросту не хотят дальнейшей дестабилизации Украины как своего соседа. Европейцы заинтересованы в том, чтобы ситуация в Украине выровнялась как можно скорее. Потому что Сирия – небольшая и далекая, а Украина – рядом и является достаточно большим государством.

Вовсе неслучайно Трамп настаивал на необходимости оказания именно военной поддержки Украине со стороны Евросоюза. Поскольку такой помощи – военной – Европа Украине за все пять лет ни разу не оказывала.

Однако в результате всего этого каких-либо принципиальных изменений в отношения Украины и Евросоюза не произойдет – слишком уже Европа сложна и неоднородна. Да, есть страны, которые благосклонно относятся к Украине – это преимущественно наши соседи Восточной Европы. А есть более безразличные страны, на политику которых оказывают серьезное влияние пророссийские силы, например, Италия.

Так что в Европе все очень сложно, но на данный момент сложился определенный баланс в отношении к Украине, и он пока что будет сохраняться.

Петр Олещук, политический эксперт, преподаватель Киевского национального университета им. Т. Шевченко, специально для Главреда

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