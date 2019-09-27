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Украина превратилась в чемодан без ручки: главные выводы из поездки Зеленского в США

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

27 сентября 2019, 10:19

Украина в очередной раз подтвердила реноме того, что связываться с нами – себе дороже.

Трамп Зеленский
Последствиями переговоров Трампа и Зеленского могут стать проблемы в отношениях с Европой / Фото: REUTERS

Результаты поездки Зеленского в США огромные. Во-первых, Украина снова на первых полосах мировых СМИ, потому что скандал с переговорами Трампа и Зеленского стал темой №1 в Штатах. У меня такое ощущение, что Трамп сознательно сделал утечку для того, чтобы подцепить демократов. И они повелись на это, а дальше Трамп слил информацию без предупреждения Зеленского. Получилась весьма пикантная ситуация, которая в принципе поставит вопрос относительно того, как вообще должны разговаривать мировые лидеры – по каким каналам, если их разговоры могут быть впоследствии слиты?

Читайте такжеГлавное последствие опубликования разговора Зеленского и ТрампаВторой вывод – Украина в очередной раз подтвердила реноме того, что связываться с нами – себе дороже. Кем бы ты ни был – другом, врагом, но связь с Украиной делает все токсичным и превращает эти отношения в дурнопахнущие. Поскольку и демократы поддерживали Байдена, а сейчас выгребают, Трамп сначала из-за Манафорта выгребал, а сейчас эта ситуация привела к началу процедуры импичмента, которая, думаю, тоже закончится ничем. Украинцы – это вообще стальные челюсти истории, ведь все, кто соприкасался с нами, в конечном итоге страдали – Речь Посполитая, Советский Союз, все заканчивалось развалом и коллапсом.

В отношениях со Штатами, Европой, не говоря об отношениях с Россией сейчас четко видимый проблемный этап – для них мы превратились в чемодан без ручки. И теперь с ним нужно что-то сделать, чтобы забыть, как о головной боли. А поскольку мы безинициативные и слабохарактерные, то мировые лидеры все чаще приходят к выводу, что нужно "порешать без нас".

Читайте такжеЧто изменила стенограмма разговора Зеленского и ТрампаСША оказывают Украине наибольшую поддержку и это правда. Это говорит о том, что конфликт необходимо урегулировать. Только вот урегулировать его придется за наш счет, ведь при Порошенко Украина так и не предложила своей четкой стратегии, чтобы она была приемлемой для всех. Зеленский делает то же самое – говорит какие-то приятные слова об окончании войны, но у нас также нет четкого сценария.  И если все будет идти в таком ключе, то все это будет идти за украинский счет. И это будет справедливо с точки зрения больших игроков. И, как это было в свое время с балканскими странами и ближневосточными странами, назревает big deal по поводу Украины.

Тактически, мы вскоре можем получить проблемы и во взаимоотношениях с Европой. Хотя Зеленский и был прав относительно позиций Франций и Германии в конфликте с РФ, но мы должны понимать, что Европа, прежде всего, печется о своих интересах и не должна думать об интересах Украины. И проблема Украины в том, что она не стала настолько значимой для Европы, чтобы о нас думали. И потому вскоре Европа может ограничить нам помощь.

В конечном итоге, получилось, что для Трампа Украина – ничто и ей можно было пожертвовать, чтобы сыграть во внутреннюю игру. Европа в очередной получила аргументацию, что мы проблема. А Зеленскому просто пора учиться и более зрело смотреть на вещи. Так как пока он не выходит на более высокий уровень политики, чем тот, который демонстрировали его предшественники.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего, специально для Главреда

Европа Франция Германия Владимир Зеленский Дональд Трамп Юрий Романенко Украина
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