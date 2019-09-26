Зеленский сжигает мосты между Украиной и Европой - EUobserver

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на переговорах в Нью-Йорке

Владимир Зеленский своими заявлениями в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом "сжигает мосты" между Украиной и Европой.

Об этом пишет EUobserver, отмечая, что украинский лидер радостно присоединился к Дональду Трампу в его клевете на ЕС, о чем свидетельствует опубликованная Белым домом стенограмма беседы главы Белого дома с Зеленским.

Издание приводит кусок речи президента Украины, который, соглашаясь с Трампом, жалуется, что от европейских стран Киев получает гораздо меньше помощи, чем со стороны Вашингтона:

"Я говорил с Ангелой Меркель, и я встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном и я говорил им, что они делают не так уже много, как необходимо, относительно санкций. Они не вводят санкции и не работают так сильно на Украину, как они должны были работать. США делают очень много для Украины. Гораздо больше, чем Евросоюз, особенно, когда речь идет о санкциях против Российской Федерации"

Читайте такжеБелый дом опубликовал разговор Трампа с Зеленским: полный переводEUobserver отмечает, что с 2014 года США предоставили Украине около 1,9 миллиарда долларов экономической и военной помощи, ЕС же, в свою очередь, в период с 2014 по 2020 годы выделил Украине около 15 млрд евро экономической помощи, большая часть которой - из бюджета ЕС, в которую Франция и Германия вносят значительный вклад.

Также Евросоюз ввел санкции против России, с которой торгует гораздо больше, чем США, а, кроме того, подписал соглашение о свободной торговле с Киевом.

"Французские и немецкие чиновники пока отказываются комментировать обвинения Зеленского. Но откровение может повредить его связям с державами ЕС, играя на руку России", - отмечает обозреватель, уточняя, что, несмотря на сделанные в Нью-Йорке извинения, откровения Зеленского рискуют сделать Украину токсичной в трансатлантической политике, а русские после заявления могу открывать шампанское.