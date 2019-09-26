Украина может стать для США такой же токсичной, как РФ - The Guardian

Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу в Нью-Йорке / офис президента Украины

Поскольку законодатели от демократов намерены объявить импичмент Дональду Трампу за злоупотребление властью, начинающий украинский президент Владимир Зеленский должен пройти через тайное давление США, которого он отчаянно пытался избежать.

Зеленский зажат между американским президентом, призывающим его раскопать компромат на своего политического соперника Джо Байдена и Демократической партией, которая рассматривает давление Белого дома на него как убедительный аргумент для импичмента Трампу.

Рассчитывающая на политическую и военную помощь против России со стороны США Украина в конечном итоге может стать политическим футболом в предстоящем сражении за импичмент и выборах-2020, даже несмотря на то, что она сталкивается с более серьезными проблемами с безопасностью и реформами.

"Я боюсь, что Украина может стать такой же токсичной, как и Россия во время расследования Мюллера, - сказала Алена Гетманчук, директор Киевского центра Новая Европа. - Мы понимаем, что каждый шаг, который делает Трамп по Украине, будет рассматриваться через этот скандал. Каждое "нет" Украине будет рассматриваться как акт мести. Каждое "да" – как признак того, что он хочет доказать людям то, что они ошибаются."

Путин аплодирует

Трамп приказал сотрудникам Белого дома заморозить почти $400 млн помощи Украине незадолго до телефонного звонка 25 июля Зеленскому, согласно Washington Post - в явной попытке оказать давление на нового украинского лидера. Большая часть этой помощи будет направлена на военную технику и обучение.

"Думаю, [Владимир] Путин сейчас аплодирует всему, что сейчас происходит", - добавляет Гетманчук.

Читайте такжеСветит ли Трампу импичментВ среду Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским. Во время разговора Трамп попросил Зеленского "разобраться" с закрытием расследования в отношении сына Байдена, и при этом несколько раз повторил, что организует ему телефонный разговор с Рудольфом Джулиани, адвокатом, связанным с Трампом, и бывшим мэром Нью-Йорка.

Зеленский, казалось, стремился угодить Трампу во время звонка, назвав его "великим учителем" и согласившись с критикой экс- посла США в Украине Мари Йованович, которую Зеленский назвал "плохим послом". Зеленский также заверил Трампа, что следующий украинский прокурор будет "на 100% моим человеком", который "разберется в ситуации" с Байденом и компанией Burisma. Пока не ясно, состоялась ли беседа Зеленского с Джулиани.

Он также многозначительно подчеркнул Трампу, что останавливался в Trump Tower в Нью-Йорке. Считается, что иностранные делегации останавливаются в недвижимости Трампа, чтобы заслужить его расположение.

Во вторник вечером Зеленский попытался прояснить ситуацию, заявив, что он хочет, чтобы отношения Киева с Вашингтоном были "потрясающими", и что он планирует пригласить президента США посетить Украину. Если Трамп согласится, это будет первый визит американского президента после Джорджа Буша-младшего в 2008 году.

"Самое главное, чтобы люди говорили об Украине, чтобы никто не забывал об Украине", - сказал он в своем публичном выступлении.

Павел Климкин, предыдущий министр иностранных дел Украины, в язвительной форме выразил чувство гордости: "Чтобы дальше не происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива. Но теперь все понимают, на что мы способны".

Наихудший сценарий

Читайте такжеГлавное последствие опубликования разговора Зеленского и ТрампаУкраинские дипломаты и Зеленский лично стремились преуменьшить скандал. В комментариях к российским журналистам в Нью-Йорке в среду утром Зеленский отрицал, что Трамп оказывал на него давление в ходе телефонного разговора 25 июля. "Никто не может оказывать на меня давление, потому что я президент независимой страны", - сказал он. Единственный человек, который мог оказать на него давление, добавил он, "это мой сын, которому шесть лет".

Это противоречит мнению Криса Мерфи, члена комитета Сената США по международным отношениям. На последних заседаниях, говоря о Зеленском и его администрации, он отмечал, что они "растеряны и озадачены характером требований со стороны администрации Трампа, и что они беспокоятся, что приостановка президентом помощи Украине, вызвана их нежеланием расследовать дело Байденов".

Европейский дипломат в Киеве назвал затруднительное положение Зеленского "наихудшим сценарием", в котором нет "середины" между Трампом и Демократической партией.

Политолог Владимир Фесенко заявил, что администрация Зеленского выбрала стратегию "строгого нейтралитета", чтобы не разозлить Трампа или возможную демократическую администрацию, если на президентских выборах в США в 2020 году победит Байден или другой демократический кандидат.

"Из-за отсутствия поддержки демократы или Трамп могут обидеться, особенно Трамп, но для Украины это вынужденная и необходимая позиция", - сказал он.

По иронии судьбы, сказал Фесенко, объявление официального расследования импичмента может оказать некоторое давление на Зеленского на этой неделе, поскольку действия Трампа были тщательно изучены прессой.

"Трамп должен быть сумасшедшим, чтобы оказывать давление на Зеленского по Байденам сейчас", - сказал он.