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Зачем адвокат Трампа снова втягивает Украину в скандал

Павел Рудяков

Директор информационно-политического центра "Перспектива"

28 сентября 2019, 08:25

Вполне возможно, что сейчас Джулиани решился на такое заявление, чтобы окончательно отбить охоту демократов работать над реваншем.

Рудольф Джулиани
Есть вероятность, что на самом деле у Джулиани никаких доказательств против Украины нет/ Reuters

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что располагает прямыми свидетельствами, видеокассетами и компрометирующими документами, подтверждающими вмешательство Украины в выборы в США.

Но есть ли у США такие доказательства – еще вилами по воде писано. Ведь если бы они у них действительно были, то их бы уже предъявляли. Судя по тем документам, которые ранее опубликовали американцы и в которых фигурирует Зеленский, очевидно, есть какие-то обещания украинской стороны на самом высоком уровне предоставить материалы.

И хоть это вмешательство может лишь косвенно задеть представителей нынешней власти, эта история тянется еще с чиновников порошенковского пула.

Читайте такжеУкраина превратилась в чемодан без ручки: главные выводы из поездки Зеленского в СШАСейчас для Трампа и его сторонников нет необходимости усиливать свои позиции, так как они и так со скандала с Зеленским вышли с большим плюсом. И какого-то дальнейшего развития и успеха на этом направлении им уже вряд ли потребуется. Ведь успех у них уже есть – додавливать демократов уже не нужно, так как они уже потеряли инициативу.

Вполне возможно, что сейчас Джулиани решился на такое заявление, чтобы окончательно отбить охоту демократов работать над реваншем. Ведь демократы не стали извиняться и, судя по всему, ищут слабые места Трампа и дальше. И они, если покопаться, могут их еще найти. Но это только предположение.

Что касается нас, то потери репутационного характера для нас уже состоялись. Больше или меньше они будут после опубликования документов о вмешательстве – для нас уже будет все равно. В данном случае степень нашей вовлеченности и упоминания Украины в этих скандалах значения не имеет, поскольку в этом смысле мы страна очень смешная. Нам не важна репутация ни для чиновников, ни для страны в целом, нам важно красть, набивать карманы и строить какие-то схемы.

Читайте такжеЧто изменила стенограмма разговора Зеленского и ТрампаДля порядочных стран репутация является серьезной вещью, но для нас пятно на репутации – больше или меньше – не так важно.

И Зеленский в США это только подтвердил – ведь не было никаких комментариев ни для международной публики, ни для Европы, которую он несправедливо охаял, ни тем более для украинцев. Хотя нормальное общество ожидало бы этого от президента с таким уровнем народной поддержки.

Павел Рудяков, директор информационно-политического центра "Перспектива", специально для Главреда

скандал Владимир Зеленский Дональд Трамп Рудольф Джулиани Павел Рудяков
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