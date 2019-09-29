С уходом Волкера Украина теряет мощную антироссийскую фигуру

Курт Волкер ушел с поста спецпредставителя президента США по Украине / Фото: Reuters

Отставка спецпредставителя США по Украине Курта Волкера - это сопутствующий ущерб от скандала вокруг Дональда Трампа и Украины, жертва щепок, полетевших в разные стороны от сокрушительного удара этой истории по Белому Дому.

Ещё один персонаж этой пьесы сошёл со сцены. За ним могут последовать и другие. Ведь не только Волкер фигурирует в этой истории с давлением Трампа на Зеленского.

В жалобе, переданной сотрудником американской разведки, которую я вчера переводил, упоминались и посол США в ЕС Гордон Сондлэнд, и генпрокурор Уильям Барр, и адвокат Рудольф Джулиани.

Волкер решил уйти, потому что среда вокруг него стала слишком токсичной, а карьера его самого оказалась под ударом из-за сомнительных манёвров, в которых он осознанно или невольно участвовал.

Читайте такжеУкраина превратилась в чемодан без ручки: главные выводы из поездки Зеленского в СШАТеперь его будут пытаться вытянуть на допрос в профильные комитеты Конгресса. Повестку также вручили госсекретарю Майклу Помпео. Впрочем, администрация Трампа может запретить им это делать.

Конфликт между разведслужбами и американским президентом вышел на новый уровень.

Мало того, что тайным информатором, запустившим всю эту историю, оказался сотрудник ЦРУ, так и исполняющий обязанности директора Национальной разведки Джозеф Магуайр дал показания Конгрессу вопреки позиции Дональда Трампа, который пытался помешать его походу на комитет.

Лишь угрозой отставки Магуайр вырвал себе право пойти рассказать конгрессменам, что он знает.

Читайте такжеСветит ли Трампу импичментСамое печальное в этой истории, так это то, что ущерб от скандала бьет в основном по нам и нашим позициям на международной арене, а не так по Трампу и его команде.

Уход Волкера - это уход мощной и сильной фигуры по противостоянию с Россией. И это ослабит в первую очередь нас.