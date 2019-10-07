Почему новый Майдан будет опасным для всех

В воскресенье состоялось вече на Майдане "Нет капитуляции"

Сочетание опыта массовых акций протестов с огромным количеством оружия у населения и с трусливостью, и слабостью украинских силовиков делает вероятный "Майдан" крайне опасным для всех, как для власти, так и протестующих. Это новая политическая реальность Украины.

Опасность нового "Майдана" не в ремейке, а в непредсказуемости и его неизбежном превращении в что-то более неожиданное или радикальное, как, например, досрочные выборы, переворот, "кровавое воскресение"...

Эта опасность подстерегает, как старую власть (Петр Порошенко и компания), так и новую власть (Владимир Зеленский и компания). А "выиграют" третьи, вероятно, не совсем гражданские, малоизвестные политические силы и лидеры. Но не надолго.

Читайте такжеКак борьба с капитуляцией доедает мозги украинских патриотовВ любом случае, пока все попытки нового Майдана связываются с личностью бывшего президента-олигарха Порошенко у него не будет шансов на удачу. Тоже самое, пока "борьбу за мир", как способ капитуляции перед сепаратистами и Москвой официально возглавляет Виктор Медведчук Кремлю на удастся добиться своих целей, сдачи интересов Украины на Донбассе.

Порошенко и Медведчук - это два любимых персонажа Кремля, окучивающие, соответственно, правых и левых в Украине. Но они пока не способны поднять народ на борьбу с новой властью, не смотря на ее сделанные политические ошибки. Нужен кто-то третий, новенький, за спиной которого они, в очередной раз, реализуют свое политическое мастерство и кремлевский потенциал.