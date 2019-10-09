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Главный вывод из ареста Пашинского

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

9 октября 2019, 06:57

Общественность требует каких-то жирных коррупционеров, а не людей с бытовыми преступлениями. И тот факт, что взяли именно Пашинского показывает, что власть не знает, как подступиться к элитной коррупции.

Сергей Пашинский
В решении об аресте Пашинского принимали участие и кинематографисты – то есть, искали типаж, который был бы не слишком приятен для зрителя / Главред

7 октября Печерский районный суд Киева принял решение об аресте без права залога до 4 декабря текущего года бывшего депутата Верховной Рады от партии Народный фронт Сергея Пашинского по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса 31 декабря 2016 году.

Во-первых, власть с этим опоздала – судебное заседание по Пашинскому нужно было проводить хотя бы за три дня до митинга на Майдане. Тогда это имело бы какой-то эффект. Но вместо этого, его арестовали после митинга, когда уже сформировалась негативная политическая оценка по отношению к формуле Штайнмайера и президенту Зеленскому.

Во-вторых – власть выбрала очень смутный и тяжелый способ, чтобы добиваться юридической справедливости. Они берут тех или иных политиков режима Порошенко, близких к БПП или Народному фронту, по отношению к которым есть возможность посадить человека или, по крайней мере, долго держать его в СИЗО.

Читайте такжеПашинский назвал свой арест подарком на день рождения ПутинуВ-третьих – чувствуется, что в решении об аресте Пашинского принимали участие и кинематографисты – то есть, искали типаж, который был бы не слишком приятен для зрителя. То есть, он не скрывает, что он не красавец и тут еще важны обвинения в его адрес, мол, этот человек – монстр преступности и т.д.

Ну и главное: Пашинский – это не Порошенко. И его арестом власть пытается сбить оскомину у населения, которое требует козлов отпущения. И вот пока берется Пашинский, так как его фигура удовлетворяет противоположные вкусы людей – тех, кто голосовал за Зеленского и требует справедливости и тех, кто винит Пашинского в организации Майдана в 2014 году.

Доберутся ли они до Порошенко – навряд ли. Потому что Порошенко рассматривают как ценного свидетеля в будущем деле по импичменту президента США Дональда Трампа, причем таковым его считает лично Трамп, который надеется, что Порошенко даст показания на демократов. То же касается и экс-генпрокурора Юрия Луценко, потому и на его арест ожидать не стоит.

Читайте такжеПорошенко назвали следующим арестантом после ПашинскогоНо такой подход неправильный. Ведь общественность требует посадок каких-то жирных коррупционеров, а не людей с бытовыми преступлениями. И что касается Пашинского, то не исключаю, что это может быть какая-то договоренность – ему сейчас дают пару лет условно, после чего все остальные суды на этом фоне не будут выглядеть такими серьезными.

В целом, все то, что происходит вокруг фигуры Пашинского, указывает на то, что у нынешней власти нет четкого плана, что делать с предыдущей. Тот факт, что взяли именно Пашинского показывает, что власть не знает, как подступиться к элитной коррупции. Ведь там можно брать едва ли не каждого министра или председателя парламентского комитета, практически всех губернаторов времен Порошенко. Но этого, увы, не происходит.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для Главреда

арест Петр Порошенко Юрий Луценко Сергей Пашинский Виктор Небоженко
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