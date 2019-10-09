"Полная деквартализация": чем грозит Зеленскому отсутствие "посадок"

Вскоре после ареста Пашинского может всплыть еще одна громкая фамилия / Главред

После ареста Пашинского, безусловно, общество ждет большего. Так как то, что этот арест произведен по хулиганскому эпизоду, оставляет вопросы у общества. Например, о роли Пашинского на Майдане, о том, почему и как ушел Крым, о скандалах в "Укроборонпроме" и массовых хищениях, о печально известном взорвавшемся миномете "Молот", около которого также мелькала фамилия Пашинского – то есть, нет ответов на те запросы общества, которые давно сформированы и существуют.

Читайте такжеГлавный вывод из ареста ПашинскогоИ здесь команда Зеленского повторяет ошибку команды своего предшественника, у которого было полтора года на то, чтобы удовлетворить этот запрос. Потом этот запрос сменился не просто наказанием "попередников". И когда и этого не увидели, сложилось впечатление о том, что они "договорились". Дальше пришел запрос на друзей Порошенко, который тоже не был удовлетворен. В конечном итоге, все это вылилось в зеленое цунами, которые смело многие привычные фигуры с политической авансцены.

Иесли Зеленский и сейчас не будет удовлетворять этот запрос общества, то, думаю, что у него впереди будут очень большие репутационные проблемы. Ведь для него самое неприятное – если люди увидят, что команда Зеленского ничем не отличается от команды Порошенко.

Впрочем, как говорят злые языки, до конца прошлой недели и задержания Пашинского даже не планировалось. Но как раз после воскресного Майдана появилось стойкое ощущение, что участь Пашинского повернулась к худшему. Потому вполне возможно, что уже до 14 октября вполне может всплыть еще какая-то громкая фамилия. Поскольку Зеленский, у которого хорошо развита интуиция (как говорят в народе - чуйка), понимает, что если он не покажет зубы, его ждет полная деквартализация всей Украины.

Ведь случаев, когда проактивное меньшинство навязывало свою волю пассивному большинству, в политической истории Украины последних 28 лет более чем достаточно. И это, я убежден, прекрасно понимают и на Банковой, как понимают разницу и в том, что власть нужно не только уметь взять, но и потом ее удержать.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда