Ответы Зеленского были искренними, но не всегда дотягивали до уровня президента / Reuters

Зеленский довольно долго не общался с прессой, его окружение прямо рассказывало, что журналисты не нужны и потому, вероятно, все решили нагнать в виде марафона за один день.

Как по мне, это неэффективный подход, поскольку он утомляет и зрителя, но и президента. Утомляет и то, что за счет этого формата повторялись и вопросы, которые ему задавали журналисты – за исключением региональных тем, есть около десятка вопросов на повестке дня. И потому его марафон можно было бы скорректировать по форме. Конечно, изобретение новых форм общения президента с журналистами – это хорошо, но беда в том, что за новой формой, похоже, пытались скрыть отсутствие содержания.

Еще один момент – я вижу, что Зеленский искренне пытается стать президентом Украины. Он заметно вырос с момента прошлого общения с прессой, но полноценным президентом все еще не стал. Но обычно, чтобы войти в полный курс дел, на это требуется примерно полгода, так что пока в этом нет ничего критичного. И потому шансы на это у Зеленского еще есть.

Читайте такжеЗеленского начали жестоко битьЧто хорошо - он достаточно ориентируется в происходящем в стране, так как не было вопросов, о которых он совсем ничего не слышал, за исключением региональных. Но плохо то, что ввиду того, что этот формат общения – больше импровизация, то подготовленности президентского уровня в этих ответах нету. Они искренние, но они слишком пространные, далеко не всегда конкретные.

В ряде случаев все боялись, что он будет отшучиваться и уходить от ответов, хотя по части вопросов, касающихся коррупции, он так и делал. Он и сам рассчитывал, что атмосфера будет более непринужденной, но атмосфера достаточно официальная и при этом в ряде случаев все же не хватило конкретики и взвешенности, которая соответствует президентской должности.

Ведь его открытость не всегда нужна. Например, Зеленский уж слишком разоткровенничался и слишком много пытался сказать о международных отношениях и своих собственных разговорах с другими политиками. Тут надо бы было быть несколько сдержаннее.

Еще одна претензия к Зеленскому – он слишком много отвечал на вопросы экономического толка, все время приговаривал, что разбирался в различных вопросах, хотя это не его компетенция. Вопрос – зачем? У него ведь есть Кабмин, вся власть его. Зачем работать за всех? Ведь из его ответов выглядит, что он несет всю страну на себе, что неэффективно. И ошибка его в том, что Зеленский не делегирует полномочия и не стимулирует свою команду работать усердно. И это сквозит из всех его ответов. Хотя не исключаю, что это его стиль работы, который остался в наследство от Квартала.

Читайте также"Полная деквартализация": чем грозит Зеленскому отсутствие "посадок"Сам факт проведения этого марафона крайне показателен именно накануне нормандского формата. И хотелось бы, чтобы и после него, если встреча состоится последовал не обязательно марафон, но совершенно четкий рассказ о том, о чем договорились и как мы будем действовать дальше. Если этого не произойдет – то у него начнет падать рейтинг и его противники, которых большое множество, начнут вдвое усерднее раскачивать общественно-политическую ситуацию. Потому диалог с обществом жизненно необходим.

Отмечу, что в этот раз журналисты получили уникальную свободу – они могли общаться с президентом, перебивать его, чего не происходит во время обычной пресс-конференции. И у меня есть ощущение, что окружение президента, предложив такой формат, у Зеленского пытаются отбить охоту общаться с прессой. Так как он в этот раз так устал, что в следующий раз он сам не захочет общаться с журналистами в каком-угодно формате. Но с другой стороны, ввиду накопившихся вопросов, он понимает, что это нужно делать, хотя бы изредка.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда