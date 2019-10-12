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Скандал с Йованович окончательно превращает Украину в токсичный регион

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

12 октября 2019, 08:38

После скандала с бывшим послом США в Украине под раздачу может попасть и экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Мари Йованович
Мари Йованович / "РБК-Украина"

Американские СМИ со ссылкой на неназванного дипломата сообщили, что экс-посла США в Украине Мари Йованович сняли с поста после того, как она настаивала на том, чтобы просьба личного адвоката президента США Руди Джулиани к украинским чиновникам присоединиться к расследованию в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера - должна стать публичной.

Не удивительно, что подобные кейсы будут выходить наружу, так как сейчас используется вся артиллерия всех сторон конфликта.

Читайте такжеЗачем адвокат Трампа снова втягивает Украину в скандалПотому накануне также были арестованы так называемые клиенты Джулиани – Парнас и Фурман, звучали заявления отдельных украинских политиков о том или ином давлении на власть или привлечения украинских властей к влиянию на американские выборы. И дело Йованович, тоже, скорее всего, будет одним из таких кейсов, поскольку ее отстранение в США уже тогда связывали с тем, что она не человек Трампа и не будет ему подыгрывать, уже тогда говорили о давлении на нее в связи с делом Байдена, причем такие сливы делали сами американские дипломаты в посольстве.  И понятно, что есть целая история, которую озвучивал Луценко о якобы целом списке неприкасаемых, который ему передала Йованович.

Потому, мы еще услышим много интересных вещей и о бывшем после, и работе самого посольства в Украине, о контактах. И очевидно, что время от времени будут всплывать и другие фигуранты, которые будут пытаться на истории противостояния Трампа и Байдена заработать себе политический капитал в Украине, вернее – получить поддержку США в своих внутриукраинских играх.

Но эта воронка, которая затягивает Украину, этот конфликт в США превращает Украину в токсичный регион, с которым не стоит иметь дело. Потому что любое дело может обернуться против того, кто это делает (кто бы это ни был и независимо от его мотивов).

Читайте такжеИз-за войны Трампа и Байдена больше всех пострадает УкраинаЧто же касается украинских чиновников, то первым под раздачу может попасть вышеупомянутый Луценко. Очевидно, что он уже оказался втянутым в скандал и будет теперь находиться в зоне расследования. Причем как в США, так и в Украине. Так как уже сейчас в ДБР есть расследование, уже сейчас будут подниматься вопросы об использовании служебного положения в корыстных целях. Потому не исключаю, что Луценко в ближайшее время получит целую серию повесток в ДБР и, поскольку сейчас он находится за границей, то, возможно, он нескоро и вернется. Тем более что, как показывает практика, Великобритания не торопится выдавать Украине украинских политических деятелей и бизнесменов – есть много случаев, когда Великобритания, наоборот, защищала украинцев, которых преследовала украинская власть.

Виталий Кулик, Директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда

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