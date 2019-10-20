Построить стену между "ватой" и "вышиватой" не получится

Фотография из Луганска, Театральная площадь

В ленте сегодня уже не однажды прочитал по поводу этой фотографии из Луганска - ах, хотите?!.. Отгородиться от этих ватников железой стеной, нечего за низ воевать!..

А вы - воюете?.. Нет. Отдать Донбасс, построить стену, забыть про оккупированные территории предлагают чаще всего те, кто не воевал, и не станет воевать. Предлагают те, кто боится воевать, кто воевать не хочет, кому воевать не за что.

Вышивата хочет отгородиться стеной от ваты. Не получится. Потому что не вата хочет в Россию - это вторично. Первично стремление России в Украину, и это стремление стеной не остановить.

Читайте такжеЗаявление Путина - явный сигнал о планах поглотить УкраинуЕсли завтра российские войска оккупируют Днепр или Киев, или даже Львов, на бывшем (тогда уже) Майдане Незалежности, или по-старому - площади Октябрьской революции соберутся тысячи, а может десятки тысяч тех, кто хочет в Россию. Их здесь не меньше, чем в Луганске. Предателей везде и всегда приблизительно одинаковое число. Они пока просто молчат...

А во Львове... Во Львове в годы Второй мировой войны приветствовали Гитлера и преследовали евреев. Было и такое. Так может Львов тоже отрежем ко всем чертям от Украины?.. Может Киев сравняем с землёй за ужас Бабьего Яра, за то, что в Киеве сидела коллаборационистская администрация, и при СССР проводили военные парады во славу ленинского октября?..

Трусость всегда находит себе оправдание... А вышивата легко превращается в вату. Политическая окраска приспособленцев меняется вслед за теми, кто сильней.