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Почему Вакарчук снова сдулся

Александр Кочетков

политический аналитик

27 октября 2019, 06:58

Пока фракция Голос работает без Вакарчука, он сам ностальгирует, рефлексирует и занимается творчеством. Скорее всего, Вакарчук дождется весны, и тогда, очевидно, уйдет совсем.

Вакарчук Голос
Уже весной Вакарчук снова может сложить мандат / УНИАН

В последнее время лидер фракции Голос Святослав Вакарчук практически исчез с политических радаров и вновь сконцентрировался на своем творчестве.

Вакарчук в свое время ушел из парламента по одной простой причине. Он считал, что раз он человек в обществе популярный, то с ним должны в парламенте каким-то образом считаться – выслушивать его мнение и что он будет на что-то влиять.

Тогда Святослав убедился, что он никому не интересен и его эстрадная популярность не имеет ни малейшего значения. В следующий раз, под давлением Пинчука и прочих доброжелателей Вакарчук зашел в парламент вроде бы уже с фракцией и считал, что станет каким-то влиятельным элементом. Но и сейчас из этого ничего не получается и он, честно говоря, потерял к этому интерес.

По факту, фракцией руководит (стоит сказать, довольно умело) Сергей Рахманин, там есть еще несколько человек, которые делают работу в том формате, которую может выполнять небольшая фракция, работают без Вакарчука. А он в это время ностальгирует, рефлексирует и занимается творчеством.

Читайте также"Ему лучше петь": эксперт жестко разнес Вакарчука-политикаПотому, если коротко, то ситуация повторяется. Весна все покажет – на весну все, в том числе, и парламентские деятели, ожидают некоего кризиса и определенные шансы на переформатирование парламента у парламентских есть.

Ведь монофракция начинает трещать по швам. Есть всего три фактора, которые могут держать эту фракцию вместе. Это идея (ее у них нет), жадность и страх (запугивать других тоже нечем).

И в случае переформатирование из монобольшинства, тогда в новую Раду может подтянуться и "Голос". Скорее всего, Вакарчук дождется весны, снова убедится в том, что он никому не нужен и тогда, очевидно, уйдет совсем.

Сейчас единственное, чем Вакарчук может обратить на себя внимание – нежелательным для Украины развитием Нормандского формата, имплементации формулы Штайнмайера. Очевидно, что фракция во главе с ним будет против этого возражать и тогда он может стать если не лидером, то довольно активной возражающей фигурой. Но и тут, учитывая, что есть все шансы получить замороженный конфликт, его шансы быть востребованным не настолько велики.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

Верховная Рада Святослав Вакарчук политический кризис Александр Кочетков партия Голос
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