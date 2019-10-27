Почему Вакарчук снова сдулся

Уже весной Вакарчук снова может сложить мандат / УНИАН

В последнее время лидер фракции Голос Святослав Вакарчук практически исчез с политических радаров и вновь сконцентрировался на своем творчестве.

Вакарчук в свое время ушел из парламента по одной простой причине. Он считал, что раз он человек в обществе популярный, то с ним должны в парламенте каким-то образом считаться – выслушивать его мнение и что он будет на что-то влиять.

Тогда Святослав убедился, что он никому не интересен и его эстрадная популярность не имеет ни малейшего значения. В следующий раз, под давлением Пинчука и прочих доброжелателей Вакарчук зашел в парламент вроде бы уже с фракцией и считал, что станет каким-то влиятельным элементом. Но и сейчас из этого ничего не получается и он, честно говоря, потерял к этому интерес.

По факту, фракцией руководит (стоит сказать, довольно умело) Сергей Рахманин, там есть еще несколько человек, которые делают работу в том формате, которую может выполнять небольшая фракция, работают без Вакарчука. А он в это время ностальгирует, рефлексирует и занимается творчеством.

Читайте также"Ему лучше петь": эксперт жестко разнес Вакарчука-политикаПотому, если коротко, то ситуация повторяется. Весна все покажет – на весну все, в том числе, и парламентские деятели, ожидают некоего кризиса и определенные шансы на переформатирование парламента у парламентских есть.

Ведь монофракция начинает трещать по швам. Есть всего три фактора, которые могут держать эту фракцию вместе. Это идея (ее у них нет), жадность и страх (запугивать других тоже нечем).

И в случае переформатирование из монобольшинства, тогда в новую Раду может подтянуться и "Голос". Скорее всего, Вакарчук дождется весны, снова убедится в том, что он никому не нужен и тогда, очевидно, уйдет совсем.

Сейчас единственное, чем Вакарчук может обратить на себя внимание – нежелательным для Украины развитием Нормандского формата, имплементации формулы Штайнмайера. Очевидно, что фракция во главе с ним будет против этого возражать и тогда он может стать если не лидером, то довольно активной возражающей фигурой. Но и тут, учитывая, что есть все шансы получить замороженный конфликт, его шансы быть востребованным не настолько велики.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда