"Второй Зеленский": эксперт рассказал, почему Вакарчук провалился на выборах

Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский

Бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев оценил беспрецедентный результат Владимира Зеленского и Слуги народа на выборах, и обьяснил, почему Святослав Вакарчук и его Голос едва преодолел 5%-ный барьер в Раду.

Зеленскому удалось получить такую поддержку избирателей благодаря спросу на "расстрел" старых лиц, так как в Украине существует общий запрос на то, чтобы старая элита ушла, заявил Пономарев во время чата на Главреде.

Эксперт считает, что Вакарчук не сумел продемонстрировать, насколько он "новый".

"Он боялся расплескать своих избирателей на западе Украины. Он не смог, в принципе, наладить диалог с востоком. К тому же, Вакарчуку нужно было поучиться у Зеленского и не выступать по телевизору в ходе избирательной кампании. Самоуверенность в данном случае ему не помогла", - отметил Пономарев.

Пономарев считает, что Вакарчук, по сути – это "второй Зеленский" в более узком качестве.

"Вакарчук попросту казался вторичным, по сравнению с Зеленским. Зачем нужен "второй Зеленский", когда и первый не успел никого разочаровать? К тому же, "второй Зеленский" – в более узком качестве, со всеми этими неолиберальными прозападными тезисами. Это – явно не то, чего хотел украинский народ", - считает эксперт.

Ранее Илья Пономарев рассказал, нужно ли посадить Порошенко.