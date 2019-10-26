Лечение алкоголика водкой, или Как "конверты" в Раде могут уничтожить всё

Верховная Рада / Фото Reuters

В Сети пошла инфа, что якобы депутаты из Слуги Народа начали получать доплаты в конвертах. Если это так, во что верить откровенно не хочется, то это начало конца. Конца светлой мечты о честной власти и честном президенте.

Потому что во все времена масштабная коррупция у нас начиналась именно под предлогом, что надо доплачивать клятым депутатам, чтобы они не сбегали из фракции, являлись на заседания и голосовали "правильно". Разумеется, тут же выяснялось, что надо доплачивать министрам и их замам, чтобы они руководили "правильно, затем подтягивались главы областных и районных администраций. И вот уже коррупция становится системообразующим элементом властной вертикали.

Читайте такжеПорошенко зря радуется "падению" ЗеленскогоНапомню, что именно под эту схему у нас создавался Нафтогаз. Потом схема развивалась, укреплялась, обозначались наиболее удобные "темы", на которых отпиливали от бюджета на политические нужды власти: энергоносители, дороги, контрабанда и пр. И при Петре Порошенко без доплаты в конвертах уже невозможно было представить существование власти.

Но если можно верхней власти, то ведь можно и внизу. И таким образом коррупция в Украине становится тотальной.

Читайте такжеСтоит ли ждать роспуска Рады из-за скандала в Слуге народаПишу об этом потому, что сложившая в Раде ситуация вполне допускает подобное развитие событий. Депутаты СН, особенно, мажоритарщики, бузят, часть попавших в Раду случайных людей откровенно ищет возможности что-то урвать, а вокруг мегафракции набрасывают сужающиеся круги гонцы от олигархата с заманчивыми предложениями. И я могу представить, что кто-то в офисе президента решил, что доплата в конвертах поможет проблему снять.

На самом деле, это все равно, что лечить алкоголика водкой: будет только хуже. Но вот запущенные коррупционные схемы для "зарабатывания на доплаты депутатам" обратно открутить уже не удастся — это вам не кино.