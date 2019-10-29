Троллинг или угроза жизни: как отреагируют у Зеленского на скандальное видео

София Федина и Маруся Звиробий угрожали Зеленскому / Скриншот

Народный депутат Украины от Европейской Солидарности София Федина вместе с волонтеркой Марусей Звиробий публично угрожали президенту Украины и Верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому после его высказываний в адрес добровольцев в Золотом. Соответствующее видео с угрозами, на котором Федина обсуждала варианты покушения на президента, было опубликовано в соцсетях и бурно обсуждалось пользователями.

К "сладкой парочке", исполнившей песню ненависти к президенту, можно относиться по-разному, но тяжело представить, что, исполни она это в Соединенных Штатах или европейской стране, осталась бы на свободе.

Очевидно, расчет был на жесткую реакцию реакцию Зеленского, на то, что он "даст команду", после чего мы услышали бы "патриотов бьют" и так далее.

Читайте также"Чтобы на своей шкуре ощутил": Федина рассказала, зачем угрожала ЗеленскомуСкорее всего, команда Зеленского поступит по принципу "не кормить тролля", поскольку Федина и Звиробий выступали в качестве провокаторов - преследовалась цель создать долгоиграющий информационный повод.

Но как раз команда Зеленского отреагировала вполне спокойно. Может быть, это и неправильно с точки зрения закона, который должен быть один для всех - у нас получается, что "патриоты" вполне сознательно расширяют рамки дозволенного, демонстрируя то, что они находятся над законом. И это плохо по определению.

Как минимум, в отношении Федины вполне возможно обращение в комитет по вопросам регламента и депутатской этике, тем более, что об этом уже прозвучало заявление Александра Корниенко.

Что касается Маруси Звиробий, которая позиционирует себя как блогера и апеллирует к свободе слова, стоит отметить, что в тех же Штатах, если бы она там позволила себе пассаж в отношении любого из президентов, ею бы серьезно занялась секретная служба.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра Третий сектор, для Главреда