  1. Главная
  3. Мнения

Путин будет мстить за нелюбовь и неуважение к себе

Лилия Шевцова

российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House

5 ноября 2019, 08:39

Перемалывать российские требования и слушать бесконечное российское нытье на тему "вы нас не уважаете!" всем смертельно надоело.

путин
При Путине Россия превратилась для мира в олицетворение чуждого и опасного.

Россия вновь пробилась на мировую авансцену. Поделили с Эрдоганом Сирию. Заставили Киев согласиться с кремлевскими условиями мира. Прямо к Путину в Сочи доставили Африку. Но самое главное - Европа в лице Макрона раскрыла нам свои объятия. Разве не повод для ликования, если державность оказалась источником самоутверждения нашей власти! Иных ведь не осталось. Воодушевлённая кремлевская рать заголосила: "Россия становится основным поставщиком стабильности и безопасности в мире".

Но тогда почему американский госсекретарь Майкл Помпео в своей программной речи в Нью Йорке (2019 Herman Kahn Award Remarks), говоря о приоритетах внешней политики США, ни разу не упомянул Россию - ни в качестве партнера по диалогу, ни в качестве угрозы? Говорил Помпео только о Китае. Впрочем, и остальной мир не осознал важности возвращения России в качестве гаранта позитивных ценностей.

Более того, российские победы выглядят, как предупреждение о будущих неприятностях. Даже прокремлевские наблюдатели признают: Россия, "захватив ряд "господствующих высот" в международной политике, столкнется с проблемой их удержания и, скорее всего, погрязнет в клубке сложнейших взаимосвязанных обстоятельств. Ну и сама же пожалеет, что в это втянулась".

Читайте также"Зеленский готов к встрече с Путиным": Пристайко рассказал о третьей силе, которая принесет мирДействительно: ввязаться в кровавую кашу на Ближнем Востоке, откуда удирают американцы, - это свидетельство скорее безрассудства, чем стратегического расчета.

А как же готовность Зеленского принять российскую интерпретацию "формулы Штайнмайера"? Горькая ирония в том, что Зеленский обречен на свой Майдан, если рискнет это сделать. А объятия красавца Макрона? Тоже ничего обещающего: французский президент пытается использовать Москву для захвата лидерства на опустевшем европейском поле. Кстати, раздражая немцев и остальную Европу. И что получит Россия, став для Макрона трамплином?

Какие вообще могут быть надежды на возвращение России к диалогу с Западом, если Россия превратилась для него в олицетворение чуждого и опасного.

Только взгляните: 60% канадцев, 64% американцев, 59% немцев, 66% французов и испанцев, 67% британцев, 79% шведов и голландцев, 69% поляков говорят о своем негативном отношении к России.

Путину не доверяют 72% канадцев, 74% американцев, 80% немцев, 79 % французов, 75% британцев, 80% шведов, 85% голландцев и 89% поляков.

Какие на этом фоне могут быть основания для вывода о роли России в качестве ключевого "поставщика" глобальной безопасности и стабильности?

Между тем, мировое сообщество теряет интерес к России. Те, кто пишет о России, мучаются в поисках способа удержать внимание на своем предмете. Даже Путин перестал возбуждать воображение.

Читайте такжеГармоничные отношения Путина и Макрона по-настоящему пугаютЭксперты по России рвут жилы, чтобы повысить ее значимость (заодно и собственную). Если раньше было в моде доказывать интеграцию России в западный мир, то теперь нужно обосновывать ее угрозу для этого мира. Иначе не о чем говорить. Перемалывать российские требования и слушать бесконечное российское нытье на тему "вы нас не уважаете!" всем смертельно надоело.

Унизительно не то, что нас перестали уважать и нам не верят. Унизительно то, что нас считают безнадежными. Унизительно то, что мир от нас устал. Нет особого желания даже с нами конфронтировать. Скорее наоборот, западные прагматики говорят: русских не изменить; но с ними не стоит ссориться. Будем делать вид, что они нам интересны; будем с ними обсуждать планы, которым не суждено сбыться. Лишь бы они нам не гадили. Вот это и есть самое унизительное для российской гордыни - брезгливое безразличие и отношение, как к обреченному анахронизму.

Впрочем, Россия может повлиять на западный мир. Как? Пытаясь осчастливить дружбой того или иного западного лидера. Когда либеральная цивилизация смотрит на Россию, как генетическое зло, это будет верный способ политического убийства. Новый саммит Путина с Трампом вполне может дать новый повод для импичмента последнего.

Так, что мы можем отомстить. Отомстить за нелюбовь, за неуважение, за безразличие. Но насколько это мщение будет равнозначной платой за потерю к нам интереса?

Россия Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин Лилия Шевцова
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:20
У Украины масса проблем, и любая из них способна похоронить государство
09:00
Экстремальные морозы: синоптик дал прогноз погоды на всю зиму
08:57
Люди думают ж*пой: Кондратюк высказался о гастролях в Украине фанатов Путина Видео
08:39
Путин будет мстить за нелюбовь и неуважение к себе мнение
08:30
Нафтогаз раскрыл суть новых претензий к Газпрому в деле на $12 млрд
08:16
Керченский конфликт: в России назвали условие возвращения Украине захваченных кораблей Видео
07:53
"Классные сиськи": участницы Топ-модель по-украински топлес взбудоражили сеть Фото Видео
07:51
У Гончарука хотят провести перепись населения с помощью онлайн-инструментов Видео
07:28
Йованович рассказала, как Луценко игнорировал призыв реформировать Генпрокуратуру
07:22
"Писю видно": Оля Бузова свела с ума пикантным фото Фото
07:20
Почему Трампа настолько сильно раздражает Украина мнение
07:11
Аналитик рассказал, как "унять" Донбасс
06:59
Украина готова к прекращению транзита газа из РФ - Оржель Видео
06:57
Украинские СМИ снова сели в лужу мнение
06:41
Комаровский разъяснил, как любить детей правильно
06:25
"Останется у разбитого корыта": астролог составил прогноз для главы УПЦ МП
06:10
В Москве отменили спектакли из-за болезни звезды Алых парусов и Войны и мира
05:55
Каре каскад – потрясающая женская стрижка, которая добавляет нежности - фото Фото
05:38
Модные юбки 2019-2020: как выглядеть стильно и женственно
05:10
Макияж бровей: как избежать опасных ошибок
04:38
ГТС Украины купит Газпром: эксперт озвучил наихудший сценарий
04:05
Модный оранжевый маникюр – великолепный френч, абстракция и огненный маникюр - фото Фото
03:47
Астролог указал на самое блестящее время в ноябре 2019
03:19
Украине грозят землетрясения: что делать во время и после землетрясения
03:01
Криклий рассказал правду о влиянии Авакова на Кабмин
02:35
Снесло порывом ветра: в Николаеве конструкция для полумарафона упала прямо на людей, есть пострадавшие
02:16
Сертификаты на еду: в Витебске посетители "взяли штурмом" кафе Видео
01:56
Свитолина поднялась в рейтинге WTA
01:36
Показалось, что оскорбила: в Одессе пьяный парень пырнул ножом 18-летнюю девушку
01:17
В Мариуполе мужчина устроил "голый перформанс": видео 18+
00:59
Под Киевом пьяный неадекват жестоко расправился с бомжом: видео 18+ Видео
00:40
Бой Уайлдер-Фьюри состоится: президент WBC анонсировал поединок Видео
00:13
5 ноября – какой сегодня праздник: что делать в Яков день и ночь Гая Фокса Видео
04 ноября, понедельник
23:53
В ООС во время несения службы внезапно умер майор полиции
23:31
Нейросеть научили говорить голосом Путина, необычное видео Видео
23:12
"Мадам, у вас сосок видно": Каминская завела сеть фото без белья
22:45
Может вызвать имунную амнезию: Супрун предупредила о новой опасности кори
22:30
Раскрыты последние слова Кати Гандзюк Видео
22:20
Землетрясение в Украине 2019: сейсмологи вынесли приговор Видео
22:02
Зеленский пообещал найти и наказать заказчиков Гандзюк Видео
21:40
Сидоренки-Сидоренки 9 и 10 серия смотреть онлайн 04-11-2019 Видео
21:39
"Это не помешало Европе": Юнкер обьяснился за поцелуй с Путиным
21:30
New York Times раскрыло, как Порошенко умасливал Трампа за счет бюджета Видео
20:57
В Виннице водитель BMW накинулся на пешехода за замечание Видео
20:42
Гороскоп на завтра: кому 5 ноября 2019 ждать признания в любви
20:40
Украина следом за ЕС долбанула РФ санкциями: кто присоединился к удару Видео
20:24
В Канаде назначили нового посла в Украине
19:56
"Трудно быть долбо*бом": Гарик Харламов обложил матом поклонников
19:03
Модные мужские стрижки 2020: стрижка кроп, фокс хоук и стрижка Месси - фото Фото
18:38
В Дрездене владелец бара выдворил "Путина"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять