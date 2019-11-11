Смешное самоубийство, или Зачем Украине возвращать Донбасс

Нужно ли Украине возвращение ОРДЛО / Фото: REUTERS

Один из самых смешных тезисов, которые мы слышим по поводу того, что Россия пойдет дальше, если мы откажемся от возврата ОРДЛО. Мол, тогда ничего не помешает России взять Харьков, Николаев и так далее.

Открою большой секрет, дорогие перепуганные друзья. Если Украина будет и дальше оставаться в таком состоянии унылого инфантильного безмозглого лимитрофа, то это произойдет в любом случае. Только в случае, если нам впихнут ОРДЛО чуть раньше, а если не впихнут, то чуть позже.

Не имеет никаких шансов на выживание государство, где население и элита напрочь не хотят понимать связь между причиной и следствием, у них пропасть между желанием и возможностью, противоречие между угрозой и надеждой. Такая страна имеет ноль шансов на выживание.

Читайте такжеДонбасская стена, или Почему Украине нужно заморозить конфликт в ОРДЛОУкраина не рухнула еще только потому, что у той же России нет желания тратить дополнительные ресурсы на то, чтобы подобрать этот гниющий кусок. Зачем? Нужно просто подождать, когда все сгниет окончательно и этот кусок упадет в подставленные руки.

Поэтому касательно возвращения ОРДЛО ключевой вопрос не тот, хотим ли жить с ОРДЛО, а хочет ли Украина жить вообще. Если Украина хочет совершить самоубийство, то самое время.

И конечно же, никто не обязан нас спасать, если мы спешим самоубиться. Нужно уважать право жить и умереть так как хочет человек или государство. Даже если это до коликов в животе смешное самоубийство.