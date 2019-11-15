Почему Голос и ЕС "слились" в земельном вопросе

Блокада трибуны Рады накануне голосования за рынок земли / facebook.com/yan.dobronosov

Самое интересное в голосовании за снятие моратория на рынок земли - позиция таких "ультралиберальных" и "проевропейских" политических сил как ЕС и "Голос".

В этом контексте интересно вспомнить одну цитату: "Мы должны дать честный ответ на вопрос цивилизованного рынка земли, отсутствие которого является большим тормозом для роста экономики, чем коррупция". Как думаете, кто автор этого высказывания? Конечно, это Петр Порошенко. Но случай с Порошенко не тот, где надо было искать дополнительные цитаты. Все предыдущие заявления как самого Петра Алексеевича, так и его соратников не позволяли сомневаться, что сам он - сторонник рыночных отношений в земельных делах, и только отсутствие полного контроля парламента со стороны его единомышленников - препятствие на пути снятия моратория. В принципе, они и сейчас этого не исключают, прячась за тезисом, что на этот раз "закон не такой". То есть, они одновременно и "за", и "против" рынка земли.

Читайте такжеЧто не так с законом о рынке землиНу а позиция "Голоса" - это еще интереснее. Они просто воздержались, чтобы, очевидно, нравиться всем.

Хотя, на самом деле. все просто. Аксиома украинской оппозиции - быть против того, за что власть. Просто так. ЕС и Голос тоже хотят принять участие в "земельном протестном движении". Вот поддержат они открытие рынка земли, и другие конкуренты в "оппозиционных гонках" сразу оттеснят их в борьбе за этот лакомый кусок электората. Поэтому никаких идеологий - только технологии.

Голосование в первом туре - это голосование за принцип, а не за конечный документ. Если ты поддерживаешь саму идеологию законопроекта, ты голосуешь за эту идеологию и вносишь свои правки. И если эти поправки не будут учтены в ходе дальнейшего рассмотрения, то ты можешь с чистой совестью не голосовать за документ "в целом".

Здесь же наши "ультралибералы" и "мегаевропейцы" вроде отвергли саму идеологию рынка земли. Вроде, от рынка они не отказываются, но как-то стыдливо об этом не хотят вспоминать, потому что желание конкурировать с "Батькивщиной" и ОПЗЖ за электорат - сильнее. Но воспримут ли реальные противники рынка земли их за "своих"? Очень сомневаюсь.

Собственно, вся эта история и показала причины, почему "старые" настолько достали электорат, что последний пожелал отдать власть "неизвестным новым". Должны быть какие-то принципы, константы, а не только сами технологии и война за электорат.