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США погрязли в киевских интригах

Юрий Бутусов

журналист

17 ноября 2019, 06:57

Украинцы успешно умеют создавать хаос, там, где нет правил и конфликтов они чувствуют себя наиболее уверенно.

США, Украина, флаг
Америка погрузилась в украинские интриги

Мы уже давно привыкли, что именно Украина ежедневно определяет всю информационную повестку дня в России. И вот мы взялись за США.

Смотрел слушания в Конгрессе самой богатой в мире 300 миллионной страны, и там постоянно - Zelenskiy, corruption-anticorruption, Lutsenko, Shokin, Poroshenko, Avakov, Turchinov, Ukraine...Теперь Украина забила все новости и в сверхдержаве, они уже изучили наши фамилии, кто с кем, какие скандалы.

Украина - великая страна, которая находится на линии разлома между Европой и Азией, политические вулканы извергаются у нас каждый день, то, что в других странах шокирует общественное мнение и сносит ураганом карьеры, у нас - легкий утренний бриз.

Читайте такжеОказалось, что Трамп "срать хотел" на УкраинуМы не умеем пока строить государство, не умеем строить политические партии, и наблюдая извне, наши друзья и враги думают, что Украина очень слаба и очень уязвима. Что кто угодно способен навести здесь порядок, если правильно надавить на нужные нервные узлы. И стоит сюда зайти - и ты услышишь хор восторженных поклонников, и кажется - сейчас все получится, трудно быть Богом, но я смогу! Ох, как же обманчиво это впечатление! Украина очаровывает, обволакивает, влюбляет и влюбляется, но эта легкость на деле - жесткая и конкурентная среда, в которой борьба идет без правил. В Украину легко зайти и стать здесь игроком - но из этой игры крайне трудно выйти, и очень скоро здесь играют тобой самим.

США погружаются в киевские интриги. Посол США в прямом эфире выясняет отношения с президентом США из-за Украины, президент США в твиттере пишет, что Йованович плохо проводила политику Америки в Украине, потому что сам президент Зеленский на нее пожаловался во время телефонного разговора! Повезло им, что Зеленский не начал говорить с Трампом про курс доллара - я бы не поручился за стабильность Федеральной резервной системы.

Читайте такжеПочему Трампа настолько сильно раздражает УкраинаКак же были бы сконфужены американцы, если бы знали, насколько легко и беззаботно в Киеве ржут над их интригами наши государственные деятели! По сравнению с накалом нашей политической борьбы, отношения с иностранными державами делаются с юмором, Зеленский наверняка сказал что-то, что даже не успел обдумать, а просто услышал от знакомых, а теперь на его мнение ссылается сам Дональд Трамп! Мы их просто разрываем, вот так шутя, мимоходом.

Умнее всех пока выглядят китайцы - они уже потеряли 3 миллиарда долларов инвестиций в государственную зерновую компанию - их украли, сейчас потратились на "Мотор Сич", но сидят молча, стараются вслух не жаловаться и не пытаться "порешать вопросы". Молодцы! А попытались бы чего добиться, так в КПК бы уже произошел переворот, и из-за Украины расстреляли бы полсотни партийцев.

Мы успешно умеем создавать хаос, там, где нет правил и конфликтов мы чувствуем себя наиболее уверенно. Как только мы научимся создавать правила для самих себя, мы научимся задавать свои стратегии, которым многие будут вынуждены следовать.

США Юрий Бутусов Украина
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