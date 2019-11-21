Украинская революция еще не окончена

Штурм Майдана, 18 февраля / Главред

События, которые начались шесть лет назад, навсегда изменили историю Европы. Но единственной опорой Украины сейчас, как и шесть лет назад, является активная часть украинской нации, те вышел на Майдан, те, кто делал Революцию, те, сражался в войне за независимость.

Украине по-прежнему нужны изменения, по-прежнему необходима энергия для развития государства, и она есть только в гражданском обществе. Власть учится, и пока идёт учеба, как и все эти шесть лет, по-прежнему остаётся хаотичной, некомпетентной и шарахается из стороны в сторону, а вместо принципов и поступков думает о социологах и имидже. Власть ещё долго предстоит реформировать и выстраивать, это процесс не быстрый, но украинское общество выполнит эту задачу.

Читайте такжеМайдан путинским рабам не понятьВ государстве колоссальные изменения, мы идем вперёд, но пока ещё отстаём от скорости развития от окружающего нас мира. Но именно Майдан остановил падение и сломал инерцию, и повёл вперёд. Шесть лет назад Революцию начали делать люди, для которых ценности нации оказались превыше всего.

У Революции не было никаких социологических шансов - и только борьба и готовность Майдана идти до конца изменила все. Все шансы для свержения пророссийской власти сделали люди, которые не ради пиара и не ради "решалова" были готовы рискнуть собой и сожгли для себя мосты для отступления.

Все это важно показать и сегодня, когда Путин навязывает свои условия для сдачи Украиной Донбасса и Крыма. Майдан прошёл мимо многих, кто попал во власть, и ценности Майдана не всем понятны и уважаемы.

Революция не окончена, и сегодня снова надо показать, что в Украине есть стержень и воля отстоять свою независимость, своё право на демократию и европейский выбор. Так что встречаемся на Майдане - привычка к свободе - это самый прекрасный и благородный обычай.