Авария Кулебы: все, что нужно знать

Кулеба попал в ДТП/ @KyivOperativ

Мы с уполномоченным президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой, который попал в ДТП, не знакомы лично, но для оценки ситуации личное знакомство, характеристики и деловые качества "исполнителя" не важны.

Пишут, что он крутой специалист в своём деле и спас огромное количество детей. Это ему зачтётся, я уверен. И дай Бог выздоровления и здоровья всем, пострадавшим в этом дорожно-транспортном происшествии, включая детей самого Уполномоченного. Однако с точки зрения водителя и ПДД, вне привязки к регалиям и достижениям (а так и должно быть) - похоже, что детский омбудсмен планомерно шёл и ехал к такому раскладу. Это не случайности и не стечение обстоятельств, а закономерность.

Подъехал к светофору и обьехал справа "очередь", в которой стояла всего пара машин. Это само по себе возмутительно, и никогда не приветствуется другими водителями, хотя среди нас святых нет. Не возводите в сан святого и Кулебу! Встал за стоп-линию, светофор не видит, рванул на красный, запрещающий. Это тоже не случайность. Увы. И "ice on cake" - на фото видно, что ремень безопасности давно и надолго пристёгнут в гнездо, и детский омбудсмен просто сидел на нём сверху, явно пристегнув таким образом ремень не сегодня и не перед этой поездкой. Системный и систематический нарушитель ПДД. Злостный. Должны ли были его дети быть в машине в детских креслах - выяснит следствие и другие блоггеры. Это не моё дело. Я точно не образец для подражания на дороге, хотя вожу давно, профессионально, много и сертифицированно.

Читайте такжеІндульгенція для ДТП. Чому недоторканність мільйонерів, суддів і мажорів-вбивць проблеміша за депутатськуПрофессионально - это в том числе и немного параллельно правилам. Но - никогда не перпендикулярно, как анти-герой сегодняшнего ДТП. Уверен, что Николай Кулеба должен принести извинения всем за своё поведение, недостойное водителя и тем более детского омбудсмена. Должен (он или его страховая, если страховка не просрочена) восстановить автомобили тем, об кого он развалился на красный свет. Там не "обоюдка", авария произошла вследствие выезда и пересечения перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

Президенту нужно рекомендовать Кулебе ездить с водителем. Самому Николаю после выздоровления и видимо временного лишения водительской лицензии - на пересдачу ПДД, в прямом эфире, без блата. Учасникам ДТП - выражаю поддержку и пожелания восстановления здоровья, психики и техники. Всем - сделать из этого автослучая вывод, сбросить скорость и включить режим:

а) самосохранения

б) уважения к правилам ПДД

в) уважения к другим учасникам движения.

Не обсуждайте Кулебу. Обсуждайте ДТП. Там всё - просто.