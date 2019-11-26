Все еще на коне: почему не падает рейтинг Зеленского

Политолог объяснил, благодаря чему сохраняется на прежнем уровне поддержка Зеленского / Офис президента Украины

Свежее общенациональное социологическое исследование Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевского международного института социологии говорит о том, что спустя более чем полгода пребывания на должности президента Украины, рейтинги Владимира Зеленского остаются стабильно высокими: люди, голосовавшие за него на выборах президента, не жалеют о своем выборе, а также по-прежнему, как и в августе, все те же 62% положительно оценивают первые шаги Зеленского.

Попробуем разобраться, в чем причины стабильной поддержки Владимира Зеленского.

Во-первых, на президентских выборах за Зеленского голосовали люди, которые не совсем типичны для украинского политикума – молодежь. А она традиционно не очень интересуется политикой. И за счет этого молодежь достаточно стабильна в своей позиции, ведь она не особо интересуется и обращает внимание на те скандалы, в которые вовлечена власть. К подобным вещам внимательны активные и политически ангажированные граждане.

Читайте такжеЗеленского ведут на убойТак что молодежь как поддерживала Зеленского, так и поддерживает – чего уж там, он же прикольный! Он же способен 14 часов говорить с прессой, он не боится шутить про Тимошенко, да и она ему отвечает, и т.д. – все прикольно.

К тому же, свою жизнь большинство таких людей не связывают с Украиной, потому их позиция не очень меняется.

Во-вторых, регулярно поступает информация о том, что самому Зеленскому не особо нравится все то, что происходит во фракции "Слуга народа", и не по душе то, что происходит в Кабинете министров. Плюс – он прямо говорит о том, что этих депутатов пора менять на новых, а, соответственно, если переизберем Верховную Раду, то будет изменен и состав Кабмина.

То есть Зеленский в общественном понимании дистанцируется от "Слуги народа" и Кабинета министров, которые несут угрозу рейтингам. Потому население продолжает ему доверять.

В-третьих, сейчас все в ожидании переговоров "нормандской четверки", и все возлагают на эту встречу большие надежды. Интуитивно граждане не хотят ослаблять Зеленского накануне встречи в "нормандском формате", а потому продолжают ему доверять. Очень распространена позиция: "Давайте дождемся результатов переговоров, а там посмотрим и оценим".

Читайте такжеОпасный признак для президента ЗеленскогоС одной стороны, это нормально, что граждане поддерживают своего президента перед важной встречей, а с другой – это ничего не гарантирует после встречи. Все будет зависеть от успешности или провала переговоров, от реакции на итоги встречи – в зависимости от этого ситуация для Зеленского может резко измениться.

К тому же, у Зеленского нет политической биографии, и он утверждает, что не собирается по окончании президентского срока оставаться в политике. Так что в его случае все, что касается колебания рейтинга и изменения уровня поддержки, будет происходить мгновенно: он быстро набрал очки и так же быстро может их потерять. Ведь у Зеленского нет никакой политической инерции, так как отсутствует политическая биография до президентства и после него (скорее всего). Потому политически он не инертный – на него будут очень влиять любые события, особенно происходящие непосредственно с ним. А его, повторюсь, не очень ассоциируют с властью: со "Слугой народа" и Кабмином.

При этом на рейтинги Зеленского ни коим образом не влияет тот факт, что украинцы пока что не видят ему альтернативы. Если недовольство и возмущение действиями политика есть, оно проявляется сразу же. И это не зависит от того, есть ему альтернатива или нет.

Вспомните ситуацию, в которой оказался Порошенко, когда Зеленский еще не заявил о том, что будет баллотироваться: социология показывала огромное недовольство и огромный антирейтинг Порошенко. И только потом, на волне этого недовольства, появился Зеленский.

Приблизительно так же было и с Ющенко. Для патриотической части населения разве мог быть альтернативой Янукович? Но тем не менее Ющенко презирали.

Так что нет корреляции между наличием альтернативного лидера и недовольством действиями политика в обществе. Точнее – есть, но не прямая.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда