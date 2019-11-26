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Главная проблема всех президентов Украины

Юрий Бутусов

журналист

26 ноября 2019, 07:18

Вторичность мышления не дает Украине идти вперед.

Президенты Украины / Reuters

Ключевая проблема мировосприятия президентов Украины в том, что они хотят делать не так как надо, а не так как "попередник".

Ющенко хотел быть не-Кучмой.Янукович хотел быть не-Ющенко.Порошенко хотел быть не-Януковичем.Зеленский хочет быть не-Порошенко.

Вместо выработки оптимальных моделей управления идет бой с тенью - "главное, что мы лучше предшественника", "при нас же не так как при нем".

В развитых странах реформы начинаются так:

  1. Определения действующих проблем.
  2. Анализа и определение доктрины решения.
  3. Подготовки документов планирования для реализации проекта.

В Украине начинаются так:

  1. Социология показывает, что такая-то проблема достала уже все общество и требует решения.
  2. В фейсбуке долгое время обсуждают такие-то идеи, которые могут эту проблему как-то урегулировать, и значит их можно взять на вооружение.
  3. Подготовка пиар-акций для продвижения проблемы, которую все-таки решили сдвинуть с места любой ценой и плохо согласовывая это с реальной обстановкой.

Поэтому горизонты принятия решений с каждым новым президентом не поднимаются, а в лучшем случае остаются на прежнем уровне. Принимаются только те изменения, которые в гражданском обществе обсуждались много лет, и превратились в политическое требование, в дамоклов меч над головой политиков.

Читайте такжеЗеленского ведут на убойСтратегию ассоциации с ЕС и получения безвизового режима нам написал ЕС, и для реализации этих требований потребовалось 10 лет, Революция Достоинства и Война за независимость. Вот такая скорость и такая цена.

Самостоятельно повестка развития страны не формулируется. МВФ, НАТО, Вашингтон, Брюссель - всерьез воспринимается только то, что нам прямо диктуют наши союзники, это они сообщают нашему государству какую-то целеустремленность. Мы отстаем во внедрении изменений в государстве от развитых стран, разрыв не сокращается, а увеличивается. Для лидеров страны сиюминутная политическая борьба с каким-то сегодняшним или вчерашним врагом куда важней долгосрочных стратегий, которые считаются не практичными.

Вторичность мышления не дает Украине идти вперед.

реформы Владимир Зеленский Юрий Бутусов Украина
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