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Велосипед для Зеленского: что означает эстонский подарок

Александр Кочетков

политический аналитик

28 ноября 2019, 09:01

На Западе президенту дали понять - чтобы стать уважаемым среди европейских политиков, необходимо нечто больше, чем просто убедительная победа на выборах.

велосипед Зеленского
Зеленскому подарили велосипед / сайт президента

На межгосударственном уровне проходных подарков не бывает: в них обязательно имеется подтекст. И даже если его не вкладывали, все равно подтекст присутствует.

Но в прибалтийском сувенире этот самый подтекст аж бьет через край. Прежде всего, самой фривольностью подарка (это все равно, что Дональду Трампу подарить биографии президентов, подвергнутых импичменту — реакцию представляете!)

В Эстонии Владимиру Зеленскому дали понять, что 73% на выборах в Украине — это, конечно, замечательно. Но чтобы стать уважаемым среди европейских политиков, необходимо нечто большее. Необходимы заметные успешные дела на президентском посту, от себя добавлю, что пляски под дудку внешних партнеров такими делами не считаются.

Читайте такжеКак Запад поставил на место ЗеленскогоВо-вторых, подарок четко напоминает Зеленскому, откуда он появился: из удачных и не очень шуток "95 квартала" и фантастического сериала "Слуга народа". Можно даже считать это нечто вроде совета — не стоит заноситься и отрываться от корней, а то падать очень больно будет.

И в-третьих, велосипед — опять-таки совет не забывать о своих обещаниях избирателям: грозился работать ради народа — так ради него и работай, как Вася Голобородько. Даже если в бронированном "Мерсе" твоей заднице удобнее, чем на велосипедном насесте.

Разумеется, существует еще и версия, будто подаренным велосипедом Зеленскому намекают, что после президентства готовы взять его развозчиком пиццы. Но это слишком экстравагантная версия.

Было бы неплохо, если бы украинский президент обыграл подарок в одном из своих видеоклипов, например, снял очередное видеообращение не в салоне электрической "Теслы", а в седле электровелосипеда. Увидим, рискнет ли.

велосипед Эстония Владимир Зеленский
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