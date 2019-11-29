Почему Звиробий имеет право говорить все, что пожелает

Маруся Звиробий объяснила угрожала президенту Зеленскому / скриншот

Я считаю лучшим законом всех времен и народов Первую поправку Конституции США, которая гарантирует полную свободу слова. Она разрешает любому человеку публично говорить и писать все, что он только пожелает.

Да, включая пропаганду нацизма, коммунизма, насмешки и издевательства над чужими религиозными взглядами и национальными трагедиями, клевету и тому подобные штуки. Каждый человек сам, без вмешательства государства, устанавливает себе границы допустимого.

Читайте такжеОбыски у Звиробий законны? Проверить очень легкоПомимо очевидных выгод от расцвета ничем не ограниченной мысли и дискуссии, у этого закона есть интересное побочное действие. Всякие нездоровые люди, явно злоупотребляющие правом на свободу слова, почти автоматом попадают на обочину общественного дискурса. Их никто не воспринимает всерьез, в телеэфиры их не зовут, нормальные люди с ними не здороваются и не ведут дискуссий. Они даже не могут пожаловаться на то, что "правительство затыкает рты несогласным".

Читайте такжеОбыск у Звиробий - признак стремительного кризиса властиПри этом надо сказать, что за прямые угрозы в адрес президента в США есть уголовная статья (штраф до 250 тысяч долларов и/или тюремный срок до 5 лет). Но она применяется исключительно редко, только если человек реально уже приготовился идти убивать - купил оружие, взрывчатку, составил план. То есть угроза должна быть подкреплена чем-то существенным, материальным.

Когда певица Мадонна в 2017 году объявила, что думает, как бы ей взорвать Белый дом, у нее никто обысков не проводил.