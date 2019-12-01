Украина - государство-бандит, не способное вылечиться без помощи США

Трамп и Зеленский / Фото: REUTERS

Считается, что Трамп приостановил военную помощь Украине, потому что требовал от Зеленского расследования дела Бурисмы и Байденов. Это, разумеется, чистой воды правда.

Однако это не вся правда. Трамп, на самом деле, категорически против выделения какой -либо финансовой помощи Украине, потому что искренне считает, что Украина -это безнадежно коррумпированная страна.

Здесь упор надо делать на слове " безнадежно". Трамп убежден, что США бессильны изменить криминальную природу государства Украины, потому что сами украинцы привыкли жить в такой криминальной матрице и они совсем не разделяют западных принципов демократии, верховенства права, либерализма и прав человека. А раз так, полагает Трамп, то не стоит оказывать Украине никакой помощи, чтобы не портить отношения с Россией, которая гораздо важнее Америке в ее противостоянии с Китаем. То, что в этом случае Украина немедленно снова оказывается в зоне влияния России, Трампа совсем не волнует. Более того, он считает это нормальным и естественным. Подобное тянется к подобному: мафиоподобная Россия, считает Трамп, должна гарантировать хоть какую- то стабильность в криминальной Украине

Такая точка зрения Трампа вызывает приступы идиосинкразии у демократов, однако многим республиканцам такой прагматичный подход Трампа начинает импонировать. В самом деле, зачем выкидывать миллиарды долларов в гиблое дело?!

К чести Трампа он первым из политиков такого масштаба публично озвучил страшный диагноз Украине: "Это тотально и безнадежно коррумпированное государство"

То так ли это? Действительно ли Трамп прав?

То, что Украина "тотально коррумпированная страна", он конечно 100% прав. Но "безнадежны" ли мы?

На последний вопрос ответа нет. Точнее, любой ответ будет носить эмоциональный характер и лишь отражать пожелания автора. Тот, кто желает добра Украине, скажет, что она еще сможет справиться с коррупцией и наоборот.

Читайте такжеNew York Times написала о презрении Трампа к украинцамНо главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что общество совершенно не понимает масштаб проблемы, не задумывается и наивно ожидает от Зеленского посадок.

Напомним, что масштабная борьба с сицилийской мафией в Италии началась в начале 80-х и продлилась около 20 лет. В этой борьбе погибло несколько тысяч (!!) человек с обеих сторон, кровь лилась реками. Десятками расстреливались и взрывались прокуроры, судьи, следователи и члены их семей. Вся Италия вынуждена была собрать все свои ресурсы, что навести порядок на одном только острове. В борьбе с Коза Ностра привлекались даже армейские подразделения. Некоторые историки утверждают, что если бы на всей территории была бы такая ситуация, как на Сицилии, то Италия была бы безнадежна и она распалась бы.

Но эксперты в области организованной преступности утверждают, что уровень проникновения Коза Ностра в политику и экономику Италии не идет ни в какой сравнение с тем, что происходит сейчас в Украине. Ситуация у нас в десятки раз трагичнее. Ряд Читайте также"Насрать на Украину": дипломат рассказал о настоящем отношении Трампаспециалистов считают, что степень проникновения криминалитета в политику, экономику, государственные и правоохранительные органы в Украине уже таков, что вполне можно констатировать, что все государство- сверх донизу- стало тотально криминальным. Все, считают они, уже пронизано уголовными отношениями: администрация президента, парламент, правительство, мэрии, таможня, силовые органы, суды, бизнес и т.д. Все мыслят и рассуждают блатными категориями, каждый государственный орган превратился в инкубатор преступности. Тогда это уже государство-бандит.

Если в Украине уже, действительно, сформировалось полностью мафиозное государство, то скорее всего Дональд Трамп прав: ситуация уникальная в своей безнадежности, общество бессильно против государства-мафии. Судьба Украины в этом случае предрешена.

Но может быть Трамп не прав?

Прав или не прав, но приходится признать, что без помощи Европы и США украинское общество само не в состоянии справиться с мафией: ведь за решетку надо отправить несколько тысяч бандитов и мафиози, и половину всей нынешней элиты, обладающей всей властью в стране. Но Запад пока не спешит с реальной помощью в этой борьбе и предлагает украинцам первыми продемонстрировать свое желание. "Покажите нам, хотя бы одного своего комиссара Катания", - говорит Запад, чтобы мы стали вам помогать.

А мы в ответ показываем Холодницкого, Сытника, Трубу, Рябошапку, Авакова и Баканова. Запад наши "катании", мягко говоря, не впечатляют.

Так что не ругайте пианиста Зеленского, он играет как может и... чем может.