Трагедия грантоедов

Украинские грантоеды живут в своей матрице, нкоторая никак не пересекается с реальностью / Reuters

Существует мнение, что так называемые грантоеды - заведомые предатели, осознанно вредящие нашей стране в интересах другой страны.

Это не так.

Трагедия заключается в том, что зачастую (не всегда) грантоеды искренне считают, что они наносят пользу и причиняют позитив. И это даже не потому, что они тупые. Нет, они могут быть даже и умными, просто их так научили. Даже не так: их так учили с самого начала их становления как личностей, мыслящих членов общества.

Причём учил не кто-то там. Ну вот представьте: вас, простого парня (девушку) из, скажем, Хмельницкого, Чернигова или Николаева Читайте такжеУкраина - государство-бандит, не способное вылечиться без помощи СШАпривозят куда-нибудь в США. Ведут в крутой американский университет. И там вам высоколобый профессор вдумчиво разъясняет какие-то вещи. Вы ему, конечно же, поверите. С чего бы вам ему не верить? Ну плюс, конечно, отбирают изначально людей, которые, условно, склонны воспринимать США как Империю Добра. Плюс - совершенно бесспорные успехи тех же США в науке, экономике и так далее. И вот всё это в сумме и в сочетании создаёт совершенно непрошибаемую понятийную матрицу, в которой эти ребята потом, по возвращении в Украину, существуют.

И им бесполезно что-то рассказывать. Просто потому, что мы для них - быдло неумытое, а они несут Свет Знания, который в них зажгли в Благословенной Заморской Земле. Мы, пытающиеся их вразумить, выглядим для них дикарями, решившими поучить инженера сопромату.

Читайте такжеУкраинцы всегда выбирают сладкое плацебо вместо горькой пилюлиНе верите? Вспомните, сколько веков (!) считалось, что у мухи 8 ног, потому что так сказал Аристотель. Никому и в голову не приходило сомневаться в словах столь непререкаемого авторитета. Надо иметь не только недюжинный ум и проницательность, но и колоссальную силу воли, чтобы "выпрыгнуть" из понятийной матрицы. В грантоеды таких обычно не набирают: целевая аудитория вербовщиков - крепенькие середнячки без экстрима. Да вы хоть на наших соросят посмотрите!

Вот и получается, что многие (впрочем, не все!) соросята уничтожают Украину с искренней верой в то, что на самом деле ведут Украину к процветанию. А то, что становится всё хуже и хуже, поясняют мутными аналогиями про Моисея и евреев и про то, что "перед рассветом темнее всего".

И что с ними, благоглупыми, делать - ума не приложу.