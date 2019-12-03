  1. Главная
  3. Мнения

Как Путин хочет запугать Зеленского

Юрий Бутусов

журналист

3 декабря 2019, 11:52

Российский газовый шантаж работает на максимальных оборотах.

Путин намерен давить на Зеленского во время переговоров
Путин намерен давить на Зеленского во время переговоров

Нафтогаз ведет критически важные переговоры по контрактам на транзит газа из РФ, идет мощное давление Кремля, именно сейчас, с 1 января - самый острый момент газовой войны, которую Россия ведет против Украины. За этим стоит 5 лет войны в судах, сенсационные исторические победы Украины и Нафтогаза над Газпромом и всей российской дипломатической машиной, выигрыш 3-х миллиардов в Стокгольмском арбитраже, другие судебные решения, которые навсегда закрывают Газпрому и его агентам возврат на украинский газовый рынок и обеспечат Украине субъектность и самостоятельность в энергетической политике, которой у нас не было никогда.

Читайте такжеЗеленский взял путинскую братву за самое нежное местоИ теперь Путин хочет обмануть и запугать президента Владимира Зеленского точно также как в 2005-2009-м Путину удалось запугать и шантажировать президента Виктора Ющенко и премьер-министра Юлию Тимошенко. Тогда мы были гораздо слабей, и пришлось уступить, но сегодня Украина сильна настолько, что может избавиться от колониальной зависимости.

Декабрь 2019-го - ключевая развязка, месяц, когда завершается контракт на транзит, и именно сейчас российский газовый шантаж работает на максимальных оборотах. Путин намерен обсудить газовую проблему на встрече с президентом Зеленским 9 декабря - наверняка в обмен на освобождение украинских заложников из российских тюрем Путин потребует многое, в том числе уступок и капитуляции в газовом споре.

Кстати, вызывает удивление, зачем министр энергетики Андрей Оржель сделал заявление о конкурсе на замещение руководства НАК Нафтогаз. Никакой срочности в этом не было. Контракт завершается в феврале, сейчас зачем это обсуждать? Мне казалось, что министр, как ответственный за формирование энергетической политики, должен в это время всеми силами поддерживать руководство Нафтогаза как часть нашей переговорной позиции.

Читайте такжеГазовый цинизмИначе в РФ могут возникнуть иллюзии, что независимая энергетическая политика может быть пересмотрена. Министр обязан говорить, что наши принципы в газовых отношениях с РФ останутся неизменными, несмотря на любые кадровые перемены. Надеюсь, политические руководители задумаются об ответственности за свои слова. Сегодня политикам надо думать своей головой, чтобы не возникло впечатления, что твоей головой думает кто-то другой. Например, враг. Надо думать, чтобы случайно не стать предателем.

Россия Газпром газ Нафтогаз Владимир Зеленский Владимир Путин транзит газа Юрий Бутусов Украина
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:01
После задержания Щербины Зеленский настаивает на перезагрузке ГБР
11:52
Как Путин хочет запугать Зеленского мнение
11:48
Подозреваемым в убийстве сына Соболева объявили о подозрении: как накажут Видео
11:46
"Не поцарапай меня снова": Ляшко резво подержался за подарок-"шлем" Видео
11:27
Черная Вдова: дата выхода и первый официальный трейлер
11:17
Снова продинамили: открытие первого магазина IKEA в Украине перенесли
11:00
Что значит идея постройки "частных тюрем" и чем это грозит Украине
10:46
Декоммунизация Рады: Вятрович официально стал нардепом
10:39
Рухнул пролет длиной в 200 метров: в Оренбурге "устал" мост Видео
10:27
Запад сделает с Путиным то же, что и с Милошевичем мнение
10:20
Доктор Кто 12 сезон: дата выхода, актеры, сюжет и трейлер Видео
10:08
Город в заторах: Киев из-за погоды парализовали пробки
10:01
В России – новое жуткое ЧП с пассажирским автобусом Видео
09:51
Трагедия грантоедов мнение
09:42
Руки-Базуки мастурбировал перед девушкой на видео 18+
09:35
Звиробий вызовут на повторный допрос в ГБР Видео
09:22
"Пойду в школу - вломлю п*зды": Карпа взбесилась, когда ее дочь назвали россиянкой
09:01
СМИ узнали, когда в Раде примут закон о выплате пенсий жителям Донбасса
09:00
Сериал Папик: 1 и 2 серия смотреть онлайн 02-12-2019 Видео
08:55
Встреча "царя" и "вассала": дипломат рассказал, чего Путин ждет от Зеленского
08:52
Гороскоп на 3 декабря: кому ждать стремительный роман, а кому грозит разочарование
08:25
Путин уже пришел за Беларусью, следующая - Украина мнение
08:23
Курс доллара пробил новое дно
07:59
В Кабмине опровергли решение сменить руководство Нафтогаза Видео
07:35
"Бабушка дала в долг": "крестный отец контрабанды" Альперин вышел из СИЗО Видео
07:32
Билет в один конец, или Зачем боевики раскачивают лодку на Донбассе мнение
07:04
Кулеба рассказал, состоится ли встреча Зеленского с Путиным тет-а-тет Видео
06:54
Легкая жертва: зачем Путину аншлюс Беларуси мнение
06:41
"Ох*енные, классная жопа": Участница Топ-модель по-украински показала голое тело Фото
06:29
Как быстро отрастить волосы в домашних условиях и как волосы укрепить
06:25
Непотопляемый Ляшко: астролог рассказал, когда лидер "радикалов" вернется в Раду
05:55
Маникюр зима 2020: самый простой новогодний маникюр 2020 и зимний френч - фото Фото
05:24
Работа под камеру: топ-3 причины снимать свое домашнее порно
05:04
Не совсем тот, за кого себя выдает: астролог рассказал, когда Зеленский уволит Богдана
04:37
Нидерланды "наехали" на Россию по делу сбитого рейса МН17 Видео
04:22
"Кидалово, ограбление, банкротство": астролог предупредил, кому быть начеку
04:04
Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать, а что можно, приметы
03:40
Врач назвала неожиданные причины головной боли
03:15
"Через заднюю дверь": Ургант знатно взлохматил Венгрию за "гомосексуальную флотилию" Видео
03:06
Посол Венгрии пояснил, почему нацменьшинства не могут выучить украинский язык
02:38
Жезл и пара скважин: советы для мужчин насчет секса втроем
02:16
"Для достижения общих целей": в США напомнили Европе о российской угрозе
01:59
Звезда Вечернего Квартала взбудоражила голой грудью и стоячими сосками Фото
01:32
Встреча Зеленского и Путина: Чичваркин дал важный совет президенту Украины Видео
01:16
Дух Америки: Мелания Трамп по-особенному украсила Белый дом к Рождеству Фото Видео
01:10
На Волыни убиты семь самок ланей
00:54
Лорак, Лобода, Повалий, Ротару и Monatik выступили на концерте Интера Видео
00:53
Сгорела заживо: в Опытном трагически погибла легендарная баба Маша Видео
00:32
"Одесская народная республика": СБУ задержали любителя "русского мира"
00:15
Кулеба заявил об отсутствии планов подписания юридических обязательств на нормандской встрече
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять