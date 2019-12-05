  1. Главная
  3. Мнения

Украинцам готовят новый кошмар: как хотят выбивать долги по коммуналке

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
5 декабря 2019, 10:30

В Раде готовится закон, который позволит коммунальщикам проникать в дома без разрешения хозяев.

долг, кредит, выбивание, коллекторы
С должниками планируют бороться радикально

Комитет ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал парламенту рассмотреть любопытный законопроект под номером 2458.

Проектом закона предлагается в неотложных случаях (как например - спасение жизни или прекращение предоставления коммунальных услуг), разрешить несанкционированный доступ в жилье для проведения осмотра или ликвидации аварии. Причем при необходимости коммунальщики смогут выбивать входные двери и окна в помещениях.

Сейчас проникать в помещение без суда и следствия может только полиция. И то, только в том случае, если в этом помещении предотвращается преступление – в существующем законодательстве уже прописан четкий перечень для подобных вмешательств. Во всех остальных случаях - это запрещено и допуск в квартиру возможен только по решению суда.

Предлагаемые законом нормы - это чистой воды бред и беспредел. Все, что у нас пытаются провести вне суда, закончится кошмаром, так как в этом случае рейдеры и коллекторы будут у нас сантехниками. А самое смешное в этом то, что у коммунальных служб будет больше обязанностей, чем у полиции и других силовых органов.

Фактически, предлагаемые изменения – по сути рейдерский захват квартиры, поскольку никому не составит труда зайти внутрь и сменить замки. Тем более, что подобные действия предлагается проводить без присутствия правоохранителей.

Читайте такжеЗакон о ЖКХ: зачем людей загоняют в ОСМД и как это скажется на тарифахПроникновение на частную территорию должно быть разрешено только через суд, так как в противном случае – это прямое нарушение статьи Конституции о неприкосновенности частной собственности.

Если у людей есть вопросы по ЖКХ, то подавайте иск в суд, урегулируйте все вопросы – уточните задолженность, получайте график выплат и так далее. И только в том случае, если есть решение суда и человек злостно не выполняет свои обязательства по оплате услуг ЖКХ, то только в этом случае исполнительная служба имеет право проникновения в жилье.

Почему это пытаются принять? Понятно, что это делается в угоду монополистам ЖКХ, чтобы они могли отключать услуги и проникать в помещения, когда и как захотят, без решения.

Долги за услуги ЖКХ существуют, и их сумма составляет порядка 60 миллиардов гривен. Как их устранять, коммунальщики не знают. Квартиры у должников забирать боятся, так как опасаются бунта в стране. И хотя есть судебный порядок рассмотрения подобных дел без участия должника, опять-таки, в суд должен кто-то подать, провести подсчеты и переговоры с людьми. И потому, по-видимому, не придумали ничего лучше такого "финта ушами". 

Но учитывая, что это пока не окончательный текст документа, очень надеюсь, что хватит ума у его создателей вычеркнуть эти нормы.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

рейдерство законопроект коллекторы Тарас Загородний услуги ЖКХ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:23
Почему Путин внезапно согласился говорить о статусе Крыма
11:04
"Своеобразная секта": в ПЦУ жестко высказались в адрес УПЦ МП
11:03
Известного режиссера шокировало хамство представителя Путина
11:01
Будет приоритетом: Зеленский сделал громкое заявление накануне Дня ВСУ Видео
10:40
Во французских Альпах накрыли базу российских шпионов - Le Monde
10:39
"Африка 70-х, добровольный бантустан": эксперт разнес помощь от МВФ
10:36
Зеленский назначил уполномоченную по волонтерской деятельности
10:30
Украинцам готовят новый кошмар: как хотят выбивать долги по коммуналке мнение
10:19
Трамп рассказал, о какой услуге просил Зеленского и потребовал извинений
10:16
Новые санкции против России: США готовят сокрушительный удар
09:55
Пожар в Одессе: 14 человек пропали, спасатели ищут их Видео
09:37
Пожар в колледже Одессы: Зеленский предупредил, что жертв может возрасти Видео
09:29
Европа победила Путина и теперь будет его "доить" - эксперт
09:21
Гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака: изменение судьбы и неожиданная осечка
09:14
Нападает на женщин: в Киеве на Русановке появился опасный маньяк
09:12
В НАТО нашли новую главную угрозу вместо России
08:57
Украину примут в НАТО в обмен на украинскую землю - Добкин
08:50
В Киеве на остановке общественного транспорта крутили порно Видео
08:44
Эксперты рассказали, как женщинам спасти себя от насильников
08:40
Путинская "империя" приближается к своему распаду мнение
08:32
Военная помощь Украине: Трамп готов еще раскошелиться Видео
08:21
Перед встречей с Путиным Зеленский срочно созвал СНБО
08:12
Курс доллара продолжил падение: НБУ еще немного укрепил гривну
07:46
Звонили родителям, чтобы попрощаться: выяснились жуткие подробности пожара в колледже Одессы Видео
07:14
Сериал Славяне: дата выхода, актеры и где смотреть
07:07
Дело Садового: суд вынес новое решение о мере пресечения для мэра Львова Видео
06:56
Почему Зеленский все больше напоминает Порошенко мнение
06:34
Маникюр зима 2020: самый красивый синий маникюр на Новый год 2020 - фото Фото
06:03
Откуда взялся День святого Николая 6 декабря: приметы и что делать Видео
05:30
Модная женская стрижка пикси 2020: свежие тенденции и как укладывать - фото Фото Видео
04:58
Эксперт назвала витамин-"защитник" легких: в каких продуктах содержится Видео
04:29
КрымНаш: политолог заметил у Путина "синдром Брежнева"
04:05
Подлива для подлизы: эксперты рассказали, как женщине получить хороший куннилингус
03:32
Под Киевом депутат погорел на пьяной езде: копы наказали
02:50
"Одна из скреп": религиовед предупредила ПЦУ о кознях УПЦ МП Видео
02:04
"Какая сочная": победительница Холостяка разделась перед зеркалом
02:01
Какие продукты есть зимой, чтобы согреться - советы диетолога
01:15
Включить заднюю передачу: топ-3 совета, как избежать боли при анальном сексе
00:41
"Особенно обидно": в МИД Украины пожурили президента Казахстана из-за Крыма
04 декабря, среда
23:57
Порошенко грыз ногти в Раде: курьезное фото
23:34
Министр обороны вступился за киборга Адама из-за угрозы увольнения из ВСУ
23:12
Количество пострадавших растет: в Одессе объявлен траур после пожара в колледже Видео
23:00
Сериал Папик: 5 и 6 серия смотреть онлайн 04-12-2019 Видео
22:52
Снайпер пояснил, как пуля срикошетила в ребенка Соболева Видео
22:19
В Пенсионном фонде озвучили, скольким жителям Донбасса должны пенсию
21:56
Десятки поломанных машин: в Николаеве на АЗС перепутали цистерны бензина и дизеля
21:33
Адвокат Трампа Джулиани прилетел в Киев – СМИ
21:02
"Минировали" город и помогали боевикам "ДНР": в Киеве сцапали крупную ботоферму
20:58
"Россия – не враг НАТО": Дуда назвал Кремль "государством-соседом" Видео
20:38
"Жуки съели": в Сети показали развалины гипермаркета Метро в Донецке Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять