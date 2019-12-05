Украинцам готовят новый кошмар: как хотят выбивать долги по коммуналке

С должниками планируют бороться радикально

Комитет ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал парламенту рассмотреть любопытный законопроект под номером 2458.

Проектом закона предлагается в неотложных случаях (как например - спасение жизни или прекращение предоставления коммунальных услуг), разрешить несанкционированный доступ в жилье для проведения осмотра или ликвидации аварии. Причем при необходимости коммунальщики смогут выбивать входные двери и окна в помещениях.

Сейчас проникать в помещение без суда и следствия может только полиция. И то, только в том случае, если в этом помещении предотвращается преступление – в существующем законодательстве уже прописан четкий перечень для подобных вмешательств. Во всех остальных случаях - это запрещено и допуск в квартиру возможен только по решению суда.

Предлагаемые законом нормы - это чистой воды бред и беспредел. Все, что у нас пытаются провести вне суда, закончится кошмаром, так как в этом случае рейдеры и коллекторы будут у нас сантехниками. А самое смешное в этом то, что у коммунальных служб будет больше обязанностей, чем у полиции и других силовых органов.

Фактически, предлагаемые изменения – по сути рейдерский захват квартиры, поскольку никому не составит труда зайти внутрь и сменить замки. Тем более, что подобные действия предлагается проводить без присутствия правоохранителей.

Читайте такжеЗакон о ЖКХ: зачем людей загоняют в ОСМД и как это скажется на тарифахПроникновение на частную территорию должно быть разрешено только через суд, так как в противном случае – это прямое нарушение статьи Конституции о неприкосновенности частной собственности.

Если у людей есть вопросы по ЖКХ, то подавайте иск в суд, урегулируйте все вопросы – уточните задолженность, получайте график выплат и так далее. И только в том случае, если есть решение суда и человек злостно не выполняет свои обязательства по оплате услуг ЖКХ, то только в этом случае исполнительная служба имеет право проникновения в жилье.

Почему это пытаются принять? Понятно, что это делается в угоду монополистам ЖКХ, чтобы они могли отключать услуги и проникать в помещения, когда и как захотят, без решения.

Долги за услуги ЖКХ существуют, и их сумма составляет порядка 60 миллиардов гривен. Как их устранять, коммунальщики не знают. Квартиры у должников забирать боятся, так как опасаются бунта в стране. И хотя есть судебный порядок рассмотрения подобных дел без участия должника, опять-таки, в суд должен кто-то подать, провести подсчеты и переговоры с людьми. И потому, по-видимому, не придумали ничего лучше такого "финта ушами".

Но учитывая, что это пока не окончательный текст документа, очень надеюсь, что хватит ума у его создателей вычеркнуть эти нормы.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда