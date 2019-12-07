Почему не стоит ждать прорыва от "нормандских переговоров"

Зеленский должен быть готов к тому, что переговоры не приведут к каким-либо результатам / УНИАН

Чего ожидать от "Нормандии"?

Прежде всего, я ожидаю и искренне верю, что президент Зеленский выстоит и не пересечет собственные "красные линии". Это будет один из самых важных дней в жизни президента Зеленского. На него системно будут давить и угрозами, и лестью с обещаниями; возможно пытаться взять в "осаду", чтобы через много часов переговоров предложить "крошечный компромисик", а взамен - конец пыток и возможность показать всему миру, что он договорился, а предшественник не смог. Это надо будет отбросить и выстоять.

Никто и ничто не имеет значения кроме реалистичного плана мира. Но именно реалистичного. Красные линии президента Зеленского делают план реалистичным, и с точки зрения международного права, и с точки зрения сохранения внутреннего мира в Украине (а это даже важнее мира с Россией).

Читайте такжеПутин намерен поговорить с Зеленским наединеВажно также, что перед началом переговоров и президент, и его переговорная команда четко заявили, что понимают и воспринимают нормально возможность того, что никаких договоренностей не произойдёт. Это важно, чтобы оппоненты даже не планировали "поймать" украинскую делегацию на завышенных ожиданиях и стремлению им соответствовать (это постоянная трагическая ошибка Порошенко).

Зачем же ехать на переговоры с такими низкими ожиданиями?

Дело в том, что критики президента Зеленского самом деле добиваются замораживания не конфликта, а переговоров с РФ.

Замораживание с 2017 года переговоров с РФ ничего Украине не дало.

Переговоры дают не только надежду, но и лучшее понимание врага. Переговоры с РФ является способом консолидации поддержки Украины со стороны международного сообщества.

Читайте такжеПочему Путин внезапно согласился говорить о статусе КрымаПоэтому если единственным практическим результатом Нормандии станет договоренность продолжать переговоры - это будет положительный для нас результат.

Конечно, украинская делегация ставит более амбициозные цели - попытаться достичь понимания прочтения увязки вопросов выборов и передачи Украине контроля над границей с РФ. ДА, существует вопрос окончательного прекращения огня, вывода войск, обмена пленными. Есть вопрос политического пакета. Но самой сложной является все-таки созданная Минскими договоренностями дилемма "чтобы вернуть Украине территории нужны выборы, которые невозможны без контроля над территориями".

Распутать этот клубок "мирных планов Порошенко-Путина" было и будет непросто. Но без мирных переговоров это однозначно никогда не случится.

Поэтому ехать на переговоры и отстаивать наше видение нужно. А вот надеяться на прорывы - пока нет.