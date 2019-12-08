Как Кравчук и Саакашвили поставили на место порошенковских подпевал

Владимир Зеленский в эфире передачи Свобода слова

Политические телепередачи смотрю в специфическом ключе: сравнивая произносимое политиками и производимое ими впечатление со своими предположениями.

Так вот. Для меня президент Зеленский Свобода слова выступил абсолютно предсказуемо: убедительно и обаятельно, темой владеет, но его выступление никакого представления о том, что будет обсуждаться в Париже, разумеется, не дает. Так, кстати, и должно быть.

Парубий еще более предсказуем. Потому что одномерен и примитивен, а его программная пластинка давно заела на одном псевдопатриотическом треке. И понятно, почему Порошенко отправил его вместо себя — чтобы не выслушивать резонное: с какой стати ты лицемерно протестуешь против того, о чем сам и договорился с Путиным?

Читайте такжеЗе и Пу пролетают над ПарижемВакарчук тоже не удивил: поет с чужого - порошенковского - голоса, темой войны на Донбассе не владеет совершенно, как, впрочем, и большинством других политических тем.

Про Арахамию рассуждать не интересно в принципе — не фигура.

А вот слегка удивила активная и жесткая поддержка Зеленского со стороны Кравчука и Саакашвили. То, что оба, мягко говоря, недолюбливают Порошенко — не секрет. Но звучавшая однозначная риторика по недопущению митингов "Нет капитуляции", в которые ПАП уже изрядно вложился — это довольно неожиданно. Самых митингов это, разумеется, не остановит, но вот желающих примкнуть поуменьшит.

И уж совсем меня озадачило непоявление на программе Тимошенко. ЮВТ могла не прийти на зашкаливаюшую по рейтингу телепередачу лишь в двух случаях.

Она настолько заболела, что прибыть на эфир просто не в состоянии, но тогда почему не предупредили Савика? Произошли договоренности с Зеленским, которые включали непоявление Тимошенко в эфире.

Ставлю на второй вариант. Потому что видел, как ЮВТ способна собираться и буквально переламывать свое болезненное состояние для каких-то важных дел.

Читайте такжеПочему Вакарчук и Тимошенко зря побежали к ПорошенкоПонятно, что именно ЮВТ способна была предметно проехаться по переговорным позициям Зеленского: она давно заявляет о капитулянтском характере "минска", а в ее предвыборной кампании была альтернатива "минску" в виде расширенного "будапештского формата", так что риторика заготовлена. Поэтому ВАЗ вполне мог пойти на какие-то договоренности.

О чем — скоро узнаем. Если, конечно, договоренности существуют.