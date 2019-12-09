После поглощения Беларуси Путин примется за Украину

Владимир Путин приступил к присоединению РБ / Фото: Белта

Четыре года назад я впервые написал, что война между Украиной и Россией неизбежна. Но перед тем, как приступить к "решению" украинского вопроса, Россия обязательно возьмет под контроль Беларусь. Похоже, этот прогноз начинает переходить в практическую плоскость.

В ответ на резолюцию НАТО, в которой блок резко поднял ставки в противостоянии с Россией, последняя активизировала свои усилия по поглощению Беларуси.

Вчера В. Путин и А. Лукашенко встретились в Сочи, чтобы определить следующие шаги по интеграции двух стран. Поскольку официальные источники не разглашают деталей "дорожных карт", можно допустить самые негативные для Беларуси сценарии, вплоть до утраты суверенитета.

Читайте такжеЧем закончится встреча Путина и ЗеленскогоРискну предположить, что сегодняшняя встреча в нормандском формате будет последней. На этом формат прекратит свое существование.

Никаких прорывов не будет, потому что у сторон прямо противоположные цели. Россия хочет федеративного устройства Украины. Украина на это никогда не пойдет. Именно по этой причине Минские соглашения и не выполнялись.

Поэтому в лучшем случае - замороженный конфликт. В худшем - предъявление нам территориальных претензий со стороны ЛДНР и возобновление боевых действий.