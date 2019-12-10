Порошенко после саммита может быть доволен Зеленским

Зеленский превращается в Порошенко 2.0

Зе таки удивил. Настоящий фокусник, молодец. Поставил перед собой ширму, заставил интриговать воображение, а когда ее отодвинул – там оказалась пустота. Таки у нас пустой президент. Без вариантов.

И ведь в предыдущем материале сам же расписывал, что встреча в Париже будет ни о чем. Что ни до чего не договорятся, потому что ТАК никто не начинает договорной процесс. Но надежда – это такая вожделенная баба, которая постоянно будоражит сознание, но редко подпускает в реале. И ведь были от этой встречи ожидания. Чего уж там, были-были...

Но вот надо же было додуматься на итоговой пресс-конференции дать Зеленскому зачитать практически буквально по пунктам ультиматум Порошенко, где "нет федерализации, нет изменению европейского вектора". Это все равно как читать с бумажки текст "Я, тупая и бесхребетная скотина..."

С другой стороны, ну а что мог порохобот Пристайко, работавший кучу лет первым замом у клинического порохобота Климкина, еще подсунуть Зе? Вот что другое?

Там вообще собралась славная делегация. Аваков, чьи пацаны как раз собрались под Офисом Президента пояснять, что "ни капитуляции". Или Витренко, который открыто работает на срыв прямых поставок газа из России. У чувака ведь свои схемы с прокладками, нах ему дешевый ру-газ, если этот же самый ру-газ можно брать на 100 баксов дороже?

Читайте такжеПутин никогда не простит Зеленскому унижения в ПарижеПутин, как мне кажется, тоже был раздражен. Я не специалист по настроениям Путина, но там ведь на физиономии все было написано. Там, правда, еще был зашквар с ВАДА, но это уже тот случай, когда все валится в один день.

И тут ведь вот какое дело. Политика Путина может не нравится. Политика Порошенко тоже многим не нравилась. Но тот хотя бы гнул свою линию. А Зе подначивают гнуть линию Порошенко. И вот о чем Путину с таким персонажем говорить? Где тут, сука, может быть та самая "химия", о которой рассуждал перед встречей Зеленский?

Вопрос ведь не в том, у кого какая позиция. Вопрос в том, кто генерирует эту позицию. Пусть трижды проигрышную, нелогичную и раздражающую большинство. Но коль уж моторчик у тебя в голове, то ты субъект. А что в голове у Зе? Он же как попугай Кеша. Ему сказали о "красных линиях" и он их дословно повторил. Один в один. И кто теперь будет с попугаем "химию" искать?

А ведь Макрон с Меркель тоже помнят слитую стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Там ведь тоже ничего достойного для Зе не было.

И вот что мы теперь имеем? По выборам не договорились. Раз. По отводу войск по всей линии соприкосновения, тоже. Два. Если коротко – то это полный провал. Это даже хуже, чем провал. Отказавшись развести войска, Зе даже не заморозил конфликт. По сути, это полное продолжение повестки Порошенко по Донбассу с постоянной стреляниной и нескончаемой гибелью людей. Вот даже Приднестровья-2 не получилось добиться.

А ситуация ведь меняется. В ЛДНР появляется еще один фактор. Это ру-паспортизация. И она очень существенно перекраивает картину этого конфликта.

Москва все время пытается показать, что это внутренний конфликт Украины. Зеленский на итоговой прессухе раз десять повторил словосочетание "оккупированные территории". Оккупированные, понятное дело, Россией. Для официального Киева по старой концепции Порошенко важно показать, что это межгосударственный российско-украинский конфликт.

Читайте такжеНормандский саммит был первым и последним с участием ЗеленскогоИ что интересно, и Украина, и Россия приближаются к этому единому знаменателю. В какой-то момент доля паспортизированных в ЛДНР станет до неприличия нью-российской. И эта война таки может стать русско-украинской со всеми последующими рисками. Ведь для чего-то жителям Луганской и Донецкой областей раздают ру-паспорта по упрощенке.

А в целом, ощущение такое от этой встречи, как будто ты ждал приглашения на днюху, а тебя не пригласили. Ведь мир на Донбассе – это было последнее, что еще как-то ожидалось от Зе. А он и тут облажался. Мы не получили назад ни ЛДНР, ни людей, и даже мира не получили. Вот просто Порошенко 2.0 образца какого-то 2016 года. Никаких отличий.

Да и следующей встречи в нормандском формате через 4 месяца тоже не будет. Готов поспорить с кем угодно. Возможно, уже вообще в таком формате встреч не будет. Ну потому что смысла никакого. Ради чего? Чтобы главы 4 государств обсуждали разведение войск на трех безымянных участках?

Похоже, мы теряем Донбасс безвозвратно. Зато Петр Порошенко может быть сегодня доволен. Это ведь его победа. И чем черт не шутит, человек, который был у Ющенко главой СНБО и министром иностранных дел, а у Януковича министром экономики, вот может такой человек еще и у Зеленского сгодится на должности премьер-министра? Ведь вся Петина команда и так уже в окружении Зе.