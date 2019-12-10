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"Не допустим изменений в Конституции": Зеленский озвучил условия после встречи в Париже

10 декабря 2019, 01:00

Украинский лидер заявил, что Киев готов неукоснительно выполнять все договоренности.

/ Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский на общей пресс-конференции по итогам встречи в нормандском формате в Париже заявил, что приехал на исторический саммит во Францию не один – его поддерживали все украинцы.

"Мы только что провели встречу в Нормандском формате, мы стремимся достичь мира в нашей стране. И я представлял Украину, но я был не один, поскольку все украинцы были со мной, и я чувствовал их поддержку. Встреча была долгой, но конкретной: важно было не только все обсудить, но и договориться по срокам и выполнениями, а также вопросам, которые напрямую зависят от обеспечения безопасности в Украине. Нужна стабилизация прекращения огня на востоке Украины, который должен быть окончательно прекращен до конца 2019 года", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, в рамках встречи стороны коснулись большого количества вопросов. Он не сомневается, что результат будет успешным.

"Мы обсуждали вопросы об освобождении всех лиц по формуле "всех на всех", необходимо теперь составить списки. Мы также обсуждали деятельность Трехсторонней контактной группы для разведения, я настаивал на полной передаче границы Украине и настаивал на выводе полном разоружении регионов Донецка и Луганска, а также выводе всех иностранных войск. Также настаивал о проведении выборов по законам Украины. Что же касается управления территорий с особым статусом, в частности, реализации формулы Штайнамайеара. Я убежден, что мы придем к успеху", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что существуют определенный барьер, который украинцы не готовы переступить даже для достижения мира на Донбассе.

"Последняя встреча в нормандском формате состоялась три года назад, то, что мы встретились, считаю успехом. Мы не допустим изменений в конституции для федерализации Украины. Мы не допустим вмешательства в политику Украины, мы сами определяем свою политику. Донбасс, как и Крым, являются украинскими территориями. Украинский народ имеет право не верить словам и обещаниям", - сказал Зеленский.

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