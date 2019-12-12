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В Украине остался только один настоящий капитулянт

Михаил Подоляк

политтехнолог

12 декабря 2019, 09:45

Украине стоит официально внести в перечень хронических состояний своеобразный "синдром Порошенко".

Петр Порошенко
Петр Порошенко зря кричит о капитуляции/ УНИАН

Сутки после "Нормандии" доказали, что мы все ещё склонны к добровольной шизофрении, а потому всерьёз называем чёрное белым. А значит иногда нам все-таки требуется проговаривать очевидное. Потому что важно быть честными. Потому что надо ломать наше традиционное "королевство кривых зеркал". Потому что иначе так и не выздоровеем. Потому что категорически нужно наказывать действительно виновных и ценить невинных.

Так вот, на самом деле у нас есть всего лишь один полноценный Капитулянт. Который осознанно делал зло, сливал страну, расторговывал ее возможности и при этом постоянно врал нам. И делал он это исключительно умышленно, всерьёз полагая, что всегда сможет забить общественное мнение какими-то байками.  

Читайте такжеПочему Порошенко сдулся как политикЭтот человек создал нам глобальные проблемы, заложил просто невозможные условия. По сути он единолично подписал вполне конкретные документы, предоставляющие сегодня РФ возможности требовать от нас выполнение немыслимого. Причём требовать жёстко, нагло, цинично и опираясь на конкретные юридические параметры. Более того, это прекрасно понимают и наши западные партнеры, которые всегда щепетильно относятся к выполнению договоров, а потому и они жестко прессуют нас сегодня. И сломать, подписанное Капитулянтом очень сложно.

Потрясает другое - этот человек в интервью совсем недавно заявил, что это он лично приготовил нам Минский позор, где и были добровольно перейдены все красные линии. И сделал это данный субъект по вполне предсказуемым мотивам. Страх за собственный бизнес... Неадекватная оценка самого себя... Неумение просчитывать риски и последствия... Неуемное желание pr-покрасоваться и хайпануть на лжи... Явная трусливость в отношениях с тем же Путиным.

Короче, субъект П. подписал убийственные условия. Но даже все это можно было бы понять и простить, если бы сегодня этот лживый гражданин не перекладывал свою безусловную вину на других. И если бы не продолжал колоть страну, бесконечно оскорбляя людей, пытающихся разгрести его гнойные завалы.

Читайте такжеПорошенко зря радуется "падению" ЗеленскогоВыводы слишком очевидные. Но только не для сторонников Капитулянта.Подписанные договора, в том числе минские соглашения, это данность. Нравится это нам или не нравится. Их надо выполнять или пытаться корректировать. Чему мешает опять Петр Алексеевич.

Нужно правильно называть вещи своими именами. Капитулянт в стране только один. Никогда больше человек с данной фамилией не должен получить ни малейших возможностей. В противном случае страны не будет.

Нам надо официально внести в перечень хронических состояний своеобразный "синдром Порошенко". Признать, что небольшой процент упорно им страдает, он неизлечим и просто игнорить их. Иначе, сами себя разорвём изнутри.

Петр Порошенко нормандские переговоры Михаил Подоляк
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