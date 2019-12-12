Страшная зрада: отменит ли Рада закон о языке

Принятый закон о языке не решил проблем / УНИАН

Законопроект об отмене языкового закона, зарегистрированый "слугой народа" Максимом Бужанским, - непроходной, и правящая фракция в полном составе голосовать за него не будет. Хотя это не означает того, что его не поддержат отдельные депутаты. Кроме того, могут проголосовать за это решение и депутаты от ОПЗЖ, но и этого, очевидно, не хватит для его принятия.

Выглядит все это частной инициативой Бужанского, которому надо как-то демонстрировать, для чего он избрался в Раду. Ни для кого не секрет, что именно он возглавляет пророссийское крыло в Слуге народа и к нему есть много претензий от избирателей с соответствующими взглядами – дескать, Бужанский не защищает их интересы. И, вероятно, этим законом он хочет показать свою значимость в парламенте, хотя де-факто это ставит монобольшинство в неоднозначную ситуацию, потому что их будут упрекать в том, что именно их депутат занимается подобными инициативами.

На самом деле, я в принципе не уверен в том, что нынешнюю редакцию закона о языке станут пересматривать.

Читайте такжеНе тяните украинцев за язык!Конечно, есть определенный закон – если его пересматривать или отменять, это будет выглядеть "страшной зрадой", людей могут призывать на Майдан и так далее. С другой стороны, есть ожидания избирателей Зеленского, ожидания представителей нацменьшинств и, в конце концов, претензии от других стран (например, Венгрии). То есть, проблема существует.

И решить ее, скорее всего, могут путем принятия закона о языках нацменьшинств. Ранее у нас просто был закон о языках – сначала в Украинской ССР, потом его же переименовали уже в Украине. Сейчас был принят закон о государственном языке, но его наличие открывает возможность и для принятия закона о языке нацменьшинств. Условно говоря, депутаты могут его принять, пообещав в нем соответствующие гарантии, преференции для отдельных национальных меньшинств и их прав в образовательной сфере.

Так что трогать действующий закон вряд ли кто-то станет, но его могут дополнить нормативно-правовыми актами, с помощью которых можно удовлетворить тех, у кого есть претензии.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко, специально для Главреда