  1. Главная
  3. Мнения

Бесполезные санкции, или Что будет после решения США по СП-2

Геннадий Рябцев

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе

13 декабря 2019, 07:29

Санкции не остановят строительство Северного потока-2, так как фактически будут введены уже после окончания строительства газопровода.

"Северный поток-2", скорее всего, достроят / Фото: REUTERS

Палата представителей Конгресса США утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству Северного потока-2.

Санкции коснутся суден, занимающихся прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря, а также иностранных лиц, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства газопровода. На лиц, к которым будут применены санкции, распространяется запрет выдачи американских виз и аннулирование действующих виз для сотрудников или совладельцев компаний, попавших под эти санкции, а также замораживание имущества и активов таких лиц на территории США.

Решение, принятое Палатой представителей, должно пройти утверждение в Сенате США, после чего его должен подписать президент США Дональд Трамп и лишь тогда закон вступит в силу. Не позднее 60 дней со дня вступления в силу данного закона госсекретарь и Госказначейство совместно подают комитетам конгресса отчет, который определяет организации и лиц, подпадающих под такие санкции. У компаний, привлеченных к строительству трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", будет 30 дней после вступления закона в силу, чтобы прекратить деятельность, связанную со строительством трубопроводов, чтобы избежать наложения санкций.

Читайте также"Не остановят": в России бравируют из-за санкций США против Северного потока-2Несмотря на то, что данное санкционное решение касается только кораблей, в Нафтогазе считают, что оно нанесет серьезный удар по трубопроводах, поскольку Россия сама не имеет соответствующей техники и вынуждена пользоваться услугами иностранных судовладельцев.

Принять такой документ было необходимо, чтобы продемонстрировать "политическую поддержку". Так как ранее были заплачены большие деньги за лоббирование определенных интересов и таким документом по факту нужно отчитаться о потраченных деньгах.

Но если бы США действительно хотели бы остановить строительство, то были бы введены финансовые санкции на переводы, систему SWIFT, ряд других санкций, которые сделали бы невозможными финансовую деятельность соответствующей швейцарской компании. Но этого не произошло. И потому никакого влияния ни на саму компанию, ни на сроки строительства Северного потока-2 они не окажут.

Читайте такжеКозырь в рукаве США: что может остановить Северный поток-2Тем более, что с учетом того, что только через 60 дней со дня вступления в силу данного закона госсекретарь и Госказначейство определят список тех, на кого распространятся санкции, после чего у компаний, привлеченных к строительству "Северного потока-2" будет еще 30 дней после вступления закона в силу, фактически санкции начнут действовать уже после того, как Северный поток заработает. То есть тогда это уже будут санкции, которые никому не нужны.

Кроме того, санкции необязательно будут применены, так как в подписанном документе ни слова не говорится об их обязательности. В дословном переводе идет речь о том, что санкции могут быть применены. И какие это санкции -  возможные проблемы с получением американских виз и возможный арест активов на территории США (но я не слышал о том, что у компании Allseas таковые там имеются).

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, специально для Главреда

санкции Конгресс США Северный поток-2 Геннадий Рябцев
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:05
Новорічні прикраси своїми руками: 10 дуже простих ідей ялинкових прикрас з фото
08:00
Гороскоп на 13 декабря всех знаков Зодиака: пик сексуальности, "наезд" и провалы
07:57
Стена на Донбассе - не план "Б", а последння буква: Зеленский рассказал о возвращении Донбасса Видео
07:29
Бесполезные санкции, или Что будет после решения США по СП-2 мнение
07:26
Судьба "народной милиции" ОРДЛО: Аваков озвучил компромис Видео
07:09
С праздником Андрея Первозванного – что подарить на именины Андрея Фото
07:05
"Письку обтянула до ушей": Нюша взбудоражила сеть провокационным фото
07:03
Зеленский рассказал, пожал ли руку Путину на саммите в Париже Видео
06:55
Французский эксперт назвал условие, при котором Россия может отдать Донбасс
06:52
Кремлевский вождь - философ-вертухай мнение
06:30
Гуру успеха: родившихся в декабре ждет неожиданная удача – астролог
06:16
Дипскандал с Сербией: Киев протестует из-за визита "делегатов" из Крыма
06:00
"Стервятники": Брухунова откровенно высказалась о свадьбе с Петросяном
05:30
День суда 2019 – красивые открытки и прикольные поздравления Фото
05:05
"Плохо кончил": депутат-свободовец пригрозил Бужанскому судьбой Бузины
04:47
Ученые назвали неожиданный признак беременности
04:25
Вільна: вышел клип на саундтрек фильма Віддана с Кароль и Саниной Видео
04:12
"Не беспокоить": эксперты рассказали, чем хорош и приятен секс в отеле
03:50
"Посмотрите на свои ошибки": Тайсон, похоже, ответил Степаненко - конфликт в Шахтере?
03:21
Забыть про укладку: трансгендер просит сделать ему грудь на голове Видео
03:13
В России резко раскритиковали внесение изменений в минские соглашения
02:51
"Подтянуть попу и сбросить живот": тренер назвала "скрытые" упражнения
02:43
"Плацдарм агрессии": экс-представитель президента в Крыму раскрыл план Путина по захвату Украины
02:17
Статуя Ибрагимовича едва не осталась без ног
02:13
Дело Шеремета: что известно о задержанной Юлии Кузьменко Фото Видео
01:59
На точеном пике сексуальности: как заставить женщину биться в оргазмах
01:30
"Очень интересная стратегия": Зеленский анонсировал повышение пенсий
01:30
"Победа Зеленского": дипломат назвал главный прорыв нормандского саммита
01:22
Тетя Мотя из Топ-модели засветила проколотые соски на пикантном фото
01:07
Вместо Северного потока-2: Эстония и Финляндия сделали России подлость
00:50
"Мы видим инициаторов преступления": Аваков раскрыл подробности дела Шеремета
00:41
"Если приезжают пообсирать, пусть вообще не приезжают": динамовец жестко ответил на свист трибун
00:19
13 декабря – какой сегодня праздник: что делать в День Андрея и пятницу, 13
12 декабря, четверг
23:59
Зеленский заявил о намерениях изменить пункты Минских соглашений
23:51
Александрия уступила Генту и завершила выступления в Лиге Европы
23:42
Зеленский прокомментировал слухи об интервью росСМИ
23:19
Зеленский пояснил, когда готов неоднократно пожать Путину руку
22:58
У соратницы Ляшко Алены Кошелевой украли из Range Rover деньги и документы
22:40
Тренер Динамо прокомментировал вылет из Лиги Европы
22:30
Сериал Папик 2 сезон: когда выйдет продолжение сериала
22:27
"Можно п*здюлей выгрести": Звиробий высказалась о планах по покушению на себя Видео
22:22
"Это запоздалый реверанс": эксперт проанализировал санкции США против Северного потока-2
22:05
Порнозвезда покрасовалась грудью и попой на красивых фото Фото
21:56
Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко обсуждала обстрел Киева из Градов
21:54
Синий Басков в окружении полуголых девиц натер свою лампу
21:51
Динамо сыграло вничью с Лугано и вылетело из Лиги Европы Видео
21:50
Зима отменяется: погода разбалует украинцев - синоптики
21:50
Динамо - Лугано: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
21:17
Только три из пяти по делу Шеремета официальные подозреваемые - спикер МВД
21:00
Сериал Папик: 15 и 16 серия смотреть онлайн 12-12-2019 финал Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять