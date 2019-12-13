Бесполезные санкции, или Что будет после решения США по СП-2

"Северный поток-2", скорее всего, достроят / Фото: REUTERS

Палата представителей Конгресса США утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству Северного потока-2.

Санкции коснутся суден, занимающихся прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря, а также иностранных лиц, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства газопровода. На лиц, к которым будут применены санкции, распространяется запрет выдачи американских виз и аннулирование действующих виз для сотрудников или совладельцев компаний, попавших под эти санкции, а также замораживание имущества и активов таких лиц на территории США.

Решение, принятое Палатой представителей, должно пройти утверждение в Сенате США, после чего его должен подписать президент США Дональд Трамп и лишь тогда закон вступит в силу. Не позднее 60 дней со дня вступления в силу данного закона госсекретарь и Госказначейство совместно подают комитетам конгресса отчет, который определяет организации и лиц, подпадающих под такие санкции. У компаний, привлеченных к строительству трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", будет 30 дней после вступления закона в силу, чтобы прекратить деятельность, связанную со строительством трубопроводов, чтобы избежать наложения санкций.

Читайте также"Не остановят": в России бравируют из-за санкций США против Северного потока-2Несмотря на то, что данное санкционное решение касается только кораблей, в Нафтогазе считают, что оно нанесет серьезный удар по трубопроводах, поскольку Россия сама не имеет соответствующей техники и вынуждена пользоваться услугами иностранных судовладельцев.

Принять такой документ было необходимо, чтобы продемонстрировать "политическую поддержку". Так как ранее были заплачены большие деньги за лоббирование определенных интересов и таким документом по факту нужно отчитаться о потраченных деньгах.

Но если бы США действительно хотели бы остановить строительство, то были бы введены финансовые санкции на переводы, систему SWIFT, ряд других санкций, которые сделали бы невозможными финансовую деятельность соответствующей швейцарской компании. Но этого не произошло. И потому никакого влияния ни на саму компанию, ни на сроки строительства Северного потока-2 они не окажут.

Читайте такжеКозырь в рукаве США: что может остановить Северный поток-2Тем более, что с учетом того, что только через 60 дней со дня вступления в силу данного закона госсекретарь и Госказначейство определят список тех, на кого распространятся санкции, после чего у компаний, привлеченных к строительству "Северного потока-2" будет еще 30 дней после вступления закона в силу, фактически санкции начнут действовать уже после того, как Северный поток заработает. То есть тогда это уже будут санкции, которые никому не нужны.

Кроме того, санкции необязательно будут применены, так как в подписанном документе ни слова не говорится об их обязательности. В дословном переводе идет речь о том, что санкции могут быть применены. И какие это санкции - возможные проблемы с получением американских виз и возможный арест активов на территории США (но я не слышал о том, что у компании Allseas таковые там имеются).

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, специально для Главреда