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Украина рискует, принимая закон о децентрализации

Юрий Касьянов

Блогер

17 декабря 2019, 07:57

Даже самая демократическая власть делает порой роковые ошибки во имя "высших целей".

Рада,зал
Сегодня Рада может проголосовать за закон о децентрализации / УНИАН

В 1999 году в Беларуси были похищены и убиты оппозиционеры - бывший глава МВД Юрий Захаренко, бывший вице-спикер Верховного Совета Виктор Гончар и предприниматель Анатолий Красовский.

20 лет спустя заговорил свидетель этих внесудебных расправ экс-боец СОБРа МВД Беларуси Юрий Гаравский, который сбежал из страны и уже больше года скрывается где-то на Западе.

Гаравский подтвердил версию, в правдивости которой никто и не сомневался - противников режима убили "правоохранители" по устному приказу высокопоставленных чиновников Беларуси.

Десятимиллионная страна стала заложницей этих убийств, после которых ни ближайшее окружение, ни сам Лукашенко уже не могли уйти из власти. Пожизненная диктатура стала неизбежным злом.

Читайте такжеВ Украине остался только один настоящий капитулянтТак и у нас неизбежным злом после устранения Черновола и убийства Гонгадзе стало усиление вертикали власти Кучмы, и попытка передать эту власть донецкому клану взамен на гарантии безопасности. Так и у нас ликвидировались завоевания Майдана чтобы даже духу от них не осталось - чтобы не расследовать убийства на Институтской, чтобы не ухватить самих себя за хвост...

Даже самая демократическая власть делает порой роковые ошибки во имя "высших целей". Делает порой страшные вещи, после которой этой власти уже ничего другого не остаётся, как быть диктатурой.

А сегодня, между прочим, парламентское большинство проголосует закон о децентрализации, в недрах которого упакована федерализация и усиление вертикали власти президента. Соблазнов станет ещё больше. Больше будет и ошибок. Думай-те.

Беларусь Александр Лукашенко Юрий Касьянов Юрий Гаравский Виктор Гончар Анатолий Красовский Юрий Захаренко
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