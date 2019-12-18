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Управляемый хаос, или Почему происходят стычки под Радой

Кирилл Молчанов

политический эксперт, заместитель директора Украинского Института анализа и менеджмента политики

18 декабря 2019, 09:15

На данный момент задача одна – сделать так, чтобы рынок земли не был проголосован на этой неделе, а принятие решения было отложено на следующий год, когда власти будет уже не до него.

Под Радой подрались Нацкорпус и полиция/ Reuters

Стычки под Радой Нацкорпуса и полиции – это управляемый хаос. Подобную тактику глава МВД Арсен Аваков уже применял, когда проводились Штайнмайер-майданы, так как он имел контроль и над протестующими, и над полицией и Нацгвардией. Он преследует свои цели – ему надо показывать Зеленскому, что он незаменим, что он крепко держит свои позиции и никакой речи о его увольнении идти не может. Тем самым он берет в заложники президента, демонстрируя, что протесты общества нельзя игнорировать, а нацполиция не сильно их и присекает.

На самом деле сама проблема вокруг рынка земли очень непопулярна в обществе – у нее минимальная поддержка и этим, естественно, воспользовались политические оппоненты власти. Особенно это заметно со стороны правых сил, которые с разгромом проиграли выборы и внутри которых идет конкуренция. В частности, такая конкуренция наблюдается между Нацкорпусом и Свободой. Теперь, с треском проигравшим в выборах, необходимо демонстрировать какую-то активность и поэтому они не упускают ни единого повода, чтобы таким образом работать на дискредитацию власти и пытаться отщипнуть рейтинга для себя.

Читайте такжеДрака под Радой - генеральная репетиция будущих столкновенийНо я не думаю, что сейчас стоит задача перевести ситуацию в очередной Майдан – сейчас это выглядит малоперспективно. Тем более, что МВФ и западные партнеры поддерживать Украину за такие протесты не будут.

На данный момент задача одна – сделать так, чтобы рынок земли не был проголосован на этой неделе, а принятие решения было отложено на следующий год, так как в проект закона было внесено около четырех тысяч правок и на его рассмотрение необходимо время.

Оппозиция действует, исходя из тактики мелких шагов – тянут время, блокируют трибуны и улицы в надежде, что вопрос рынка земли удастся отложить до более масштабного кризиса весной, и тогда власти будет не до этого. И если продлят мораторий или не проголосуют закон до конца года, это уже можно будет считать промежуточной победой оппозиции. Им нужны такие символические победы, так как их цель – расшатывать монобольшинство любыми способами.

Кирилл Молчанов, политический эксперт, заместитель директора УИАМП, специально для Главреда

полиция рынок земли протесты под Радой Нацкорпус Кирилл Молчанов
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